Ринок нерухомості Португалії б'є рекорди: скільки тепер коштує житло та оренда

Ринок нерухомості Португалії продовжив зростання навіть після скасування "золотих віз" для купівлі житла. Іноземні інвестори вклали 3,9 мільярда євро, а ціни на купівлю та оренду залишаються високими.

Як змінився ринок житла у Португалії?

У 2025 році обсяг іноземних інвестицій у нерухомість Португалії сягнув 3,9 мільярда євро. Це приблизно на 10% більше, ніж роком раніше, хоча програму "золотих віз" для житла скасували наприкінці 2023 року, пише Idealista.

Нерухомість займає 45,9% усіх прямих іноземних інвестицій у країну. Це найвищий показник за останні роки. Для порівняння, десять років тому ця частка була майже вдвічі меншою.

Понад 80% інвестицій припадає на три ключові регіони: Лісабон, північ Португалії та Алгарве. Саме ці території залишаються головними точками інтересу для інвесторів.

Серед країн, які найактивніше вкладають кошти, – Люксембург, Велика Британія та Німеччина. Попит з боку іноземців зберігається навіть без міграційних стимулів, які раніше підсилювали ринок.

Скільки коштує житло у Португалії?

За даними Numbeo, середня ціна житла в центрі міст становить близько 3 493 євро за квадратний метр. За межами центру – 2 489 євро за квадратний метр.

У великих містах ціни суттєво вищі. У Лісабоні вартість квадратного метра перевищує 5 000 євро, особливо в центральних районах і популярних локаціях.

Різниця між регіонами залишається відчутною. У столиці та туристичних зонах житло дорожче, тоді як у менших містах і внутрішніх регіонах ціни помітно нижчі.

Яка там вартість оренди?

Оренда житла в Португалії також коштує дорого, особливо у великих містах. У середньому однокімнатна квартира в центрі обійдеться приблизно у 896 євро на місяць, а за межами центру – близько 711 євро.

У Лісабоні ціни значно вищі. Оренда однокімнатної квартири в центрі становить приблизно 1 300 – 1 350 євро на місяць, а трикімнатної – понад 2 500 євро.

