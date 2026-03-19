Ринок нерухомості Португалії б'є рекорди: скільки тепер коштує житло та оренда
- У 2025 році ринок нерухомості Португалії отримав 3,9 мільярда євро іноземних інвестицій, що на 10% більше, ніж попереднього року, незважаючи на скасування програми "золотих віз".
- Середня ціна житла в центрі міст становить 3 493 євро за квадратний метр, а оренда однокімнатної квартири в центрі Лісабона коштує приблизно 1 300 – 1 350 євро на місяць.
Як змінився ринок житла у Португалії?
У 2025 році обсяг іноземних інвестицій у нерухомість Португалії сягнув 3,9 мільярда євро. Це приблизно на 10% більше, ніж роком раніше, хоча програму "золотих віз" для житла скасували наприкінці 2023 року, пише Idealista.
Нерухомість займає 45,9% усіх прямих іноземних інвестицій у країну. Це найвищий показник за останні роки. Для порівняння, десять років тому ця частка була майже вдвічі меншою.
Понад 80% інвестицій припадає на три ключові регіони: Лісабон, північ Португалії та Алгарве. Саме ці території залишаються головними точками інтересу для інвесторів.
Серед країн, які найактивніше вкладають кошти, – Люксембург, Велика Британія та Німеччина. Попит з боку іноземців зберігається навіть без міграційних стимулів, які раніше підсилювали ринок.
Скільки коштує житло у Португалії?
За даними Numbeo, середня ціна житла в центрі міст становить близько 3 493 євро за квадратний метр. За межами центру – 2 489 євро за квадратний метр.
У великих містах ціни суттєво вищі. У Лісабоні вартість квадратного метра перевищує 5 000 євро, особливо в центральних районах і популярних локаціях.
Різниця між регіонами залишається відчутною. У столиці та туристичних зонах житло дорожче, тоді як у менших містах і внутрішніх регіонах ціни помітно нижчі.
Яка там вартість оренди?
Оренда житла в Португалії також коштує дорого, особливо у великих містах. У середньому однокімнатна квартира в центрі обійдеться приблизно у 896 євро на місяць, а за межами центру – близько 711 євро.
У Лісабоні ціни значно вищі. Оренда однокімнатної квартири в центрі становить приблизно 1 300 – 1 350 євро на місяць, а трикімнатної – понад 2 500 євро.
Як змінились ціни у Великій Британії?
У лютому середня вартість житла у Великій Британії досягла нового історичного максимуму, а ціни зросли на 0,3% за місяць і на 1,3% у річному вимірі.
Середня вартість будинку виросла до 301 тисячі фунтів стерлінгів, а ціни на квартири у Лондоні варіюються від 8 до 15 тисяч фунтів стерлінгів залежно від розташування.