В українському законодавстві немає обмежень щодо кількості квартир або іншої нерухомості, якою може володіти людина. Якщо житло було придбане, отримане у спадок чи подароване на законних підставах, можна володіти будь-якою кількістю об'єктів, однак є важливий нюанс.

Деталі про це розповідають фахівці порталу "Державні будівельні норми України", інформує 24 Канал.

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Скільки нерухомості можна мати в Україні?

Як наголошують експерти, в Україні людина може володіти необмеженою кількістю нерухомості в межах фінансових можливостей. Тобто навіть 15 квартир у власності – не порушення.

Єдина юридична вимога – кожен об'єкт повинен бути внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Як правильно оформити кілька об'єктів нерухомості?

Процедура набуття права власності на кілька об'єктів нерухомості є стандартною:

укласти договір (купівлі-продажу, дарування, спадщини тощо);

засвідчити його у нотаріуса;

зареєструвати право власності в Державному реєстрі;

за необхідності повідомити податкову.

Придбання другої, третьої чи п'ятої квартири не потребує додаткових дозволів. Однак, якщо нерухомість здається в оренду, це може зацікавити податкові органи, тож варто вчасно декларувати доходи від здачі в оренду.



В Україні нема обмежень щодо нерухомості, якою можна володіти / Фото Pexels

Чи можуть іноземці володіти нерухомістю в Україні?

Іноземні громадяни мають право купувати житлову чи комерційну нерухомість на території України. Втім, існують важливі обмеження та умови:

сільськогосподарську землю іноземці купувати не можуть – це заборонено законом;

необхідно мати ідентифікаційний код платника податків в Україні;

потрібно підтвердити законне походження коштів.

Процедура оформлення права власності для іноземців аналогічна тій, що діє для українців. Нотаріус перевіряє документи, джерело фінансування і дотримання вимог законодавства.

Чи потрібно сплачувати податки при володінні кількома квартирами?

Наявність декількох квартир не передбачає автоматичного оподаткування, але податкові зобов'язання можуть виникнути – особливо якщо перевищено встановлену законом площу.

Відповідно до Податкового кодексу України, податок на нерухомість сплачується за "зайві квадратні метри":

для квартир – понад 60 квадратів;

для будинків – більш ніж 120 квадратів;

для об'єктів змішаного типу – понад 180 квадратів.

Ставку податку встановлює місцева влада, але вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадрат.

Якщо власник здає квартиру в оренду, він зобов'язаний: