Як накопичити на перший внесок за 5 років: скільки грошей потрібно у 2026 році

Назбирати на перший внесок за квартиру за 5 років цілком реально, якщо одразу порахувати потрібну суму. Ціни на житло у Києві та Львові вже дозволяють зрозуміти, скільки грошей доведеться відкладати щомісяця.

Який відсоток першого внеску на квартиру?

Під час купівлі житла в іпотеку банки зазвичай вимагають перший внесок Це частина суми, яку покупець сплачує власними коштами, пише Finance.ua.

Зазвичай перший внесок становить 20% від вартості житла. Для молоді умови можуть відрізнятися. Наприклад, за програмою "єОселя" для громадян віком до 25 років житло можна придбати з першим внеском 10%. Кредит для молоді пропонує перший внесок у розмірі 6% від вартості житла, що може значно полегшити фінансове навантаження.

Скільки відкладати щомісяця на квартиру у Києві?

Середня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 70 000 доларів, двокімнатної 110 000 доларів. Якщо рахувати за курсом у лютому 2026 року, однокімнатне житло коштує приблизно 3 мільйонів гривень, а двокімнатне близько 4,7 мільйона гривень.

Для однокімнатної квартири перший внесок буде становити близько 600 тисяч гривень, для двокімнатної – 946 тисяч гривень.

Якщо ви плануєте назбирати перший внесок на однокімнатне житло у Києві, вам потрібно відкладати 10 тисяч гривень щомісяця. На двокімнатну квартиру – близько 16 тисяч гривень щомісяця. У доларах це близько 240 та 370 доларів на місяць.

Скільки потрібно відкладати на квартиру у Львові?

У Львові однокімнатна квартира також коштує близько 70 000 доларів, а двокімнатна в середньому 98 000 доларів.

Тобто для однокімнатної квартири у Львові потрібно також відкладати 10 тисяч гривень на місяць. Для двокімнатної треба відкладати трохи менше ніж у Києві, близько 14 тисяч щомісяця.

Що вигідніше: оренда чи "єОселя"?

Аналітики ЛУН порівняли, що вигідніше для українців у різних регіонах – орендувати квартиру чи сплачувати іпотеку за державною програмою "єОселя". Залежно від міста дані різняться, особливо у західних регіонах країни.

У більшості західних та центральних регіонів України іпотека за програмою "єОселя" вигідніша за оренду, наприклад, у Києві, Черкасах та Кропивницькому. У східних та південних регіонах, таких як Харків та Миколаїв, оренда житла залишається вигіднішою або майже дорівнює іпотечному платежу.