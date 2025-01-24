Відповідь вас здивує: у ШІ запитали, скільки українцю потрібно часу, щоб назбирати на квартиру

У штучного інтелекту запитали, скільки українцю зі середньою зарплатою потрібно років, аби накопичити на власну квартиру. Його відповідь, м'яко кажучи, не надто оптимістична.

Запитання ШІ щодо квартири поставив блогер Роман Калашник. Відео він оприлюднив на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал.

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Скільки часу потрібно, щоб назбирати на квартиру

Чоловік запитав у ШІ, скільки українцю знадобиться часу, щоб купити власну квартиру, якщо в нього середня зарплата. І додав цікаву умову – у магазин він приходить з власним пакетом.

Штучний інтелект відповів хоч і з гумором, однак не дуже весело.

Якщо українець має середню зарплату і завжди носить свій пакет у магазин, то це комбо економії. Але порахуймо. Середня зарплата – приблизно 20 тисяч гривень. Пакет заощаджує ще гривень 500 на рік. То на квартиру за 2 мільйони він буде збирати десь 100 років,

– видав ШІ.

І додав, що це буде можливо, якщо українець "не їстиме, не платитиме за комуналку і житиме у своєму ж пакеті".

Але! Дещо у математиці штучного інтелекту не сходиться. Адже якщо в місяць відкладати по 20 тисяч гривень, то за рік накопичиться 240 тисяч. Тобто за такими розрахунками на житло можна відкласти за понад 8 років. Тому сприймати навіть такі кумедні ролики слід з обережністю.

Скільки українцю доведеться відкладати на власне житло: дивіться відео

Як на ролик реагують користувачі мережі

Користувачів мережі найбільше здивував озвучений ШІ розмір середньої зарплати в Україні. Адже велика частина українців отримує значно менше.

А коли середня зарплата стала 20 000? Я щось пропустила.

Середня зарплата залежно від регіону – 12 – 18 тисяч, 20 – це вже більше від середньої, але я дивуюсь тим, хто пише, що це нереальні цифри.

На квартиру в Кривому Розі й за рік можна відкласти, а на квартиру у Львові й за життя, все залежить від міста.

Я стараюсь завжди ходити зі своїм пакетом, бо живу за містом і бачу скільки пакетів літає з вітром полями. І вам рекомендую ходити з пакетом, не важливо, скільки ви заробляєте.

До слова, за даними Держстату, середня зарплата штатних працівників в Україні за січень – вересень 2024 року зросла на 22,2% порівняно з аналогічним періодом 2023 року та становить 20,5 тисячі гривень.