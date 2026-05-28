Соціальне житло замість квартирних черг: в Україні готують нову систему

В Україні хочуть запровадити нову систему соціального житла замість застарілих квартирних черг. У Мінрозвитку вже презентували основні принципи реформи та анонсували підготовку нового законопроєкту.

Як працюватиме концепція соціального житла в Україні?

У Міністерстві розвитку громад та територій пояснили, що чинна система житлового забезпечення більше не відповідає сучасним потребам.

Дивіться також Українці можуть втратити компенсацію за житло: які 4 помилки блокують виплати

Особливо це стало помітно після початку повномасштабної війни та збільшення кількості людей, які втратили житло.

Ця реформа визначена одним із пріоритетів у межах Ukraine Facility Plan. Водночас це відповідь і на безпрецедентні виклики, з якими сьогодні стикається країна. Через повномасштабне вторгнення росії та тимчасову окупацію частини територій мільйони людей були змушені залишити свої домівки. Ми говоримо про близько 5,8 мільйона українців які перебувають за кордоном, ще 4,6 мільйона які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи,

– зазначила Наталія Козловська.

Нова модель передбачає перехід до соціальної оренди житла. У міністерстві зазначили, що допомогу зможуть отримати люди, які не мають можливості купити квартиру або орендувати її за ринковою ціною.

Соціальне житло планують надавати внутрішньо переміщеним особам, людям, чиє житло було зруйноване, а також громадянам із низькими доходами. При цьому орендна плата залежатиме від фінансового становища родини.

У Мінрозвитку наголосили, що система має бути прозорою та зрозумілою. Замість багаторічного перебування у квартирній черзі планують запровадити механізм, який дозволить швидше отримувати житло тим, хто цього потребує.

Будівництвом і управлінням соціального житла зможуть займатися громади та спеціальні оператори. Для реалізації реформи також планують залучати міжнародних партнерів та інвестиції.

Окремо у міністерстві зазначили, що нова система має враховувати мобільність населення. Людина зможе отримати соціальне житло у громаді, де працює та планує залишатися надалі.

Законопроєкт "Про соціальне житло" планують винести на громадське обговорення вже найближчими місяцями. Після цього документ мають подати на розгляд Верховної Ради.

Чи можна буде приватизувати соціальне житло?

Частину соціального житла в майбутньому дозволять викупити. Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк пояснила, що орендарі соціального житла зможуть проживати у квартирах на довгостроковій основі, а після визначеного строку – оформлять право власності.

Приватизувати соціальне житло зможуть люди із низькими доходами або ті, хто опинився у складних життєвих обставинах і не мають можливості самостійно придбати нерухомість.

Також орендарям можуть дозволити викуповувати житло поступово, частинами. Такий варіант дасть людям без великих заощаджень можливість придбати власну квартиру без дорогих ринкових кредитів.