Уряд хоче запустити соціальну оренду житла: хто зможе отримати квартиру

В Україні можуть запустити соціальну оренду житла для ВПО та людей з невисокими доходами, яким складно оплачувати ринкову оренду квартир. Для цього держава та громади планують створити окремий фонд житла з доступнішою орендою.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін провів зустріч із заступницею Генерального директора МОМ з операційної діяльності Угочі Деніелс. Під час зустрічі представники обговорили стратегію соціальної оренди, зазначається на Урядовому порталі.

Що таке соціальна оренда та як вона працюватиме?

Квартири із фонду соціальної оренди здаватимуть дешевше, ніж на комерційному ринку. Для цього держава та громади планують використовувати нове житло, викуплені квартири та наявний комунальний фонд.

Соціальна оренда має стати інструментом інтеграції та економічної активності для ВПО,

– зазначив Денис Улютін.

За його словами, соціальна оренда має допомогти ВПО швидше закріпитися в нових громадах та повернутися до економічно активного життя. У Мінсоцполітики вважають, що стабільне житло дасть людям можливість шукати роботу та планувати життя без постійних переїздів.

Для запуску нової системи у Верховній Раді вже готують законодавчі зміни. За попередньою моделлю, сім'я витрачатиме на оренду не більш як 25 – 30% свого доходу. Якщо ж доходи будуть надто низькими, частину витрат можуть компенсувати коштом державної підтримки.

На відміну від звичайної оренди, люди зможуть довше жити в одному помешканні та не боятися різкого підвищення цін або ситуації, коли власник вирішить терміново здати квартиру дорожче.

Хто зможе отримати соціальне житло?

Насамперед програму соціальної оренди планують для людей, які не можуть винаймати житло за ринковими цінами. Передусім це стосується:

внутрішньо переміщених осіб;

молодих сімей;

людей із низькими доходами;

інших соціально вразливих категорій.

Щоб отримати таке житло, людям потрібно буде підтвердити рівень доходів та довести, що сім'я не може оплачувати комерційну оренду. Розмір платежу визначатимуть індивідуально з урахуванням фінансового стану родини.

Чи можна буде приватизувати соціальне житло?

Частину соціального житла в майбутньому дозволять викупити. Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк пояснила, що орендарі соціального житла зможуть проживати у квартирах на довгостроковій основі, а після визначеного строку – оформлять право власності.

Приватизувати соціальне житло зможуть люди із низькими доходами або ті, хто опинився у складних життєвих обставинах і не мають можливості самостійно придбати нерухомість.

Також орендарям можуть дозволити викуповувати житло поступово, частинами. Такий варіант дасть людям без великих заощаджень можливість придбати власну квартиру без дорогих ринкових кредитів.