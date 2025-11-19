Хто отримує квартиру після смерті власника у 2025 році

Питання спадкування нерухомості виникає раптово й часто стає джерелом непорозумінь між родичами. Українське законодавство передбачає чіткі механізми, які визначають, кому переходить квартира після смерті її власника.

Хто має право на спадкування в першу чергу?

Закон визначає коло осіб, які почергово можуть отримати право на спадщину, пише 24 Канал з посиланням на адвокатські бюро.

Адвокат Сергій Лисенко зазначає, що насамперед право на квартиру мають спадкоємці першої черги – діти, чоловік або дружина, а також батьки померлого. Але якщо власник не залишив заповіт.

Важливо! Квартира має бути приватизованою. Якщо квартира неприватизована, її власником є держава або комунальний житловий фонд. Таку квартиру мешканці не можуть дарувати, обмінювати або передавати у спадок.

У разі відсутності спадкоємців першої черги до спадкування переходять родичі другої черги – рідні брати й сестри, бабусі та дідусі. Якщо немає і їх, право переходить до наступних черг аж до п'ятої.

Зверніть увагу! Кожна наступна черга вступає у спадкування лише тоді, коли немає попередньої або коли всі спадкоємці попередньої черги відмовилися від своїх прав.

Як працює спадкування за заповітом?

Заповіт дозволяє власнику самостійно визначити, кому передати квартиру після смерті. Це може бути будь-яка особа – родич або стороння людина. Заповіт має перевагу над законом, якщо він оформлений правильно та не оскаржений.

Однак існує поняття обов'язкової частки. Неповнолітні або непрацездатні діти, непрацездатний чоловік чи дружина – мають право на половину своєї законної частки, навіть якщо в заповіті їх не згадано. Тож воля власника не може повністю позбавити їх майнових прав.

Які строки подання заяви про прийняття спадщини?

Важливо! Щоб отримати квартиру, спадкоємець має подати заявку нотаріусу протягом шести місяців від дня смерті власника. Якщо подати заявку не вдалося, доведеться звертатися до суду та доводити поважність причини. Якщо жоден зі спадкоємців не подав заяву вчасно, квартира може перейти у власність громади або держави.

Процедура включає:

подання документів;

підтвердження родинних зв'язків;

перевірку прав власності;

оформлення свідоцтва про право на спадщину.

Тільки після цього новий власник може зареєструвати право на квартиру в державному реєстрі.

Що робити, якщо між спадкоємцями виник конфлікт?

Спірні ситуації відбуваються часто, якщо заповіт має суперечливі положення. У таких випадках справа вирішується через суд, який встановлює дійсність заповіту, визначає коло спадкоємців або розподіляє частки.

До звернення в суд важливо зібрати всі документи, які підтверджують право на спадкування та факт родинних зв'язків.

Скільки коштує переоформлення квартири?