Квартира у шлюбі може стати частиною спадщини: хто має право на житло

Квартира, куплена у шлюбі, після смерті одного з подружжя може стати частиною спадщини, навіть якщо офіційно оформлена лише на чоловіка або дружину. Через це українці нерідко дізнаються про свої права вже після відкриття спадкової справи, коли виникають проблеми з документами та поділом майна.

Коли квартира, куплена у шлюбі, входить до складу спадщини?

Якщо житло куплене у шлюбі, після смерті одного з подружжя до складу спадщини входить не вся квартира, а лише частка померлого, пояснюють на порталі Юристи.UA.

Якщо квартира була придбана під час шлюбу і в самому договорі прямо зазначено, що вона набувається у спільну сумісну власність подружжя, то сама по собі реєстрація права лише за вами не робить її виключно Вашою особистою власністю,

– пояснює адвокат Юрій Айвазян.

Успадкувати цю частку можуть спадкоємці першої черги – чоловік або дружина, діти та батьки померлого. Якщо заповіту немає, майно ділять між ними у рівних частках.

Що робити, якщо квартиру не внесли до спадкової справи?

Часто проблеми виникають через шестимісячний строк для прийняття спадщини. Якщо людина не подала документи на квартиру одразу, це не означає автоматичну втрату права на майно.

Юристи наголошують, що після відкриття спадкової справи все майно, яке належало померлому на день смерті, автоматично входить до складу спадщини. Тому окремо відкривати нову справу через квартиру не потрібно.

У такій ситуації варто звернутися до нотаріуса та надати документи на нерухомість. Після цього фахівець включить частку квартири до спадкової маси, оформить право власності другого з подружжя на його половину житла та визначить частки спадкоємців.

Якщо між родичами виникає спір щодо квартири, питання доводиться вирішувати через суд. Найчастіше це трапляється тоді, коли одна зі сторін намагається довести, що житло було особистою, а не спільною власністю подружжя.

Також труднощі можуть виникнути, якщо спадкоємці не мають усіх документів на квартиру або не знають, коли саме та за які кошти придбали житло. У таких випадках нотаріус може попросити додаткові підтвердження або порадити звернутися до суду.

Яке житло не вважається спільною власністю подружжя?

Не вся нерухомість автоматично належить обом із подружжя. Закон передбачає кілька випадків, коли квартира або будинок залишаються особистою приватною власністю одного з них, навіть якщо його купили у шлюбі

До такого житла належить:

спадщина;

житло, подароване одному з подружжя за договором дарування;

квартира, куплена за особисті кошти, якщо це підтверджують документи;

житло, приватизоване одним із подружжя.

У Міністерстві юстиції пояснюють, що під час спорів суд враховує, коли саме придбали нерухомість, за які кошти її купували та чи була письмова згода другого з подружжя.

Водночас особливу увагу звертають на житло, придбане за особисті гроші одного з подружжя. Наприклад, якщо людина продала власну квартиру, яку мала ще до шлюбу, а потім за ці кошти купила іншу нерухомість, таке майно теж можуть визнати особистою власністю.

Однак у такій ситуації потрібно мати документи, які підтверджують походження грошей. Це можуть бути договори купівлі-продажу, банківські виписки чи інші фінансові документи.

Чому подарована квартира не ділиться при розлученні?

Подарована одним з подружжя квартира вважається особистою власністю і не ділиться при розлученні, якщо право власності зареєстроване на отримувача.

Скасування договору дарування можливе лише у випадках примусу, обману або недієздатності, а спільні вкладення можуть бути враховані лише за умови надання відповідних доказів у суді.