Вціліли після вогню та війни: що відомо про найстаріші будинки Дніпра, яким понад 200 років

Нині у Дніпрі досі є будівлі з часів Катеринослава. Попри різні історичні та природні події – вони добре збереглися, а деякі навіть здаються в оренду для офісів.

Про те, які будинки в Дніпрі збереглися з давніх часів, йдеться на ресурсі dnepr.info.

Який палац найвідоміший у Дніпрі?

Перша кам'яна будівля міста, яка збереглася донині – Палац Студентів ДНУ. Його звели у 1790 році за проєктом архітектора Івана Старова (він також розробляв генеральний план міста). Будівлю збудували на території саду Лазаря Глоби, запорізького козака. Згодом князь Григорій Потьомкін викупить територію.

Загалом будівництво тривало три роки, навколо палацу навіть облаштували сад в англійському стилі. Проте після смерті Потьомкіна споруда занепала: зникли вікна й двері, почав протікати дах.



Палац студентів / Фото palac.dp.ua

У 1830 році палац відреставрували. Там проводили дворянські збори й вибори, а з 1849 року в будівлі працював музей старожитностей. Потім – до Другої світової – будівля слугувала навчальним корпусом університету. Під час війни палац згорів, а відновили його в 1952 році його відновили, після чого він став Палацом студентів.

Що відомо про будинки для чиновників?

На теперішній вулиці Сергія Єфремова збереглося 2 будівлі. Вони залишились із 12 невеликих кам'яних споруд, які будували в 1791 – 1794 роках, як житло для чиновників. Зокрема планували використовувати будівлі як казенні установи, а в тих, що збереглися до сьогодення знаходився губернський архів і казначейство.

Сьогодні цим будинкам понад 200 років, проте там досі "вирує життя". Частина будівель здається в оренду для офісів.

Чому в Дніпрі були популярні будинки з дерева?

Один із найстаріших будинків у Дніпрі – дерев'яний. Зберігся ще з часів Катеринослава. Він обладнаний підвалом, має 2 поверхи та кілька квартир. Кімнати низенькі та дуже малі. А розташований будинок на Крутогірному узвозі.

Цікаво! Споруда уціліла після пожеж, повеней, революції та війни.

Нині споруда в аварійному стані. Мешканці встановили кондиціонери, зробили прибудову та замінили вікна на металопластикові. Однак попри "осучаснення" історична основа залишається.



Єдиний будинок з дерева, який зберігся до сьогодення / Фото dnepr-future.com.ua

Зокрема дерев'яні будинки з'явилися в Дніпрі ще за часів заснування міста (тоді – Катеринослава). Оскільки дерево було найдоступнішим та найдешевшим матеріалом – будували саме з нього. А більш звичні нині кам'яні будівлі були рідкістю. Так, у сучасному Дніпрі до початку 1800-х років налічувалося близько 200 дерев'яних будинків та лише 13 кам'яних. Через пожежі та повені у 1870-х будівництво будинків із дерева заборонили.

Який будинок був лише для шановних гостей?

Будинок губернатора – зокрема одна з найстаріших будівель міста з 1830-х років. Будинок здавали в оренду, так там і з'явився Англійський клуб, серед членів якого – виключно чиновники та купці. Вони приходили розважитися, поспілкуватися та обговорити важливі питання за обідом/вечерею.

Після 1880-х, коли клуб "виїхав", будинок став так званою резиденцією губернатора. Щоправда він забрав собі 2 і 3 поверхи, а на першому зробили канцелярію.



Будинок губернатора сьогодні / Фото dnipro.comments.ua

Що відомо про найдавніший ресторан?

На вулиці Фабра у 1860-х роках одна з будівель здавалася в оренду Клубу Офіцерських зборів. Там грали в карти, більярд, рулетку. Зокрема можна було перекусити/поверчеряти, а коли пощастить – потрапити на бал або виставку.

У 1890-х роках будівлю використовували як склад. Водночас там працювало Бюро з пошуку роботи для народних учителів — педагогам допомагали знайти нове місце праці. Після Другої світової у приміщенні відкрили ресторан "Ювілейний".

У 1990-х роках будівля неодноразово змінювала власників. Кожен із них вносив зміни до інтер’єру та фасаду. Так, споруда втратила свій початковий вигляд.

Які ще споруди є найстарішими у Дніпрі?

Як пише Суспільне, Дніпро має свій будинок з привидами. Це об'єкт з вулиць Дмитра Донцова та 8-го березня. Відомий тим, що є найстарішим кам'яним і житловим будинком.

Ходять легенди, що там відбувається щось дивне від радянських часів та часів НКВС. Нібито вбиті мешканці почали "з'являтись" у своєму будинку і не давали спокійно жити іншим людям. Частково підтверджу єчутки й той факт, що мешканці будинку змінювалися дуже часто.

А ще один об'єкт, хоч і не житловий, але має цікаву історію і з'явився ще в часи Катеринослава. Йдеться про "тунель кохання" у Тунельній балці.

Це був один з країв, так званих, міста, спочатку Катеринослава, потім – Дніпропетровська. Тобто, тут ніхто не жив, і, відповідно, сюди було зручно, коли вже з'явився водогін, розміщувати колектори, куди б стікала вода. А тунелем кохання це місце вже стало тоді, коли з'явилося у другій половині ХХ століття житлові масиви, той же Сокіл, ті ж Тополі. Коли Тунельна балка стала місцем відпочинку. Ну і, мабуть, хтось з фотографів зрозумів, що тут можна робити атмосферні фото,

– розповідає історикиня міста Ольга Руденко.



Урочище Тунельна балка / Фото dnepr.name

Зокрема Дніпро має власну милю – це перша в місті кам'яна пам'ятка архітектури. Її звели в 1787 році, як позначку місця, де зводитимуть нове місто. Власне, тому поруч розташований Преображенський собор (за класичним концептом місто починається з головної площі, де будують знакову споруду, наприклад, собор).



Миля поруч з Прерображенським собором / Фото restplace.com.ua

Що ще потрібно знати про найдавнішу архітектуру України?

Відомо, що найдавнішою будівлею в Одесі нині вважають Будинок Дерибаса, збудований у 1798 році. Однак на його місці був Турецький будинок, зведений 1792 року, тож "першість" належить саме йому.

А в усій Україні найстарішими вважаються Софіївський собор Києва та Спасо-Преображенський собор у Чернігові. Проте існує і найстаріша хата, яка знаходиться на Волині, у селі Самари.