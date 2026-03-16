Розкіш рівня Рокфеллерів: як виглядає історичний маєток за 4,5 мільйона

У США виставили на продаж історичний маєток епохи позолоченого віку за 4,5 мільйона доларів. Його архітектура якого нагадує резиденції родин Вандербільтів та Рокфеллерів.

Який маєток виставили на продаж у США?

Історичний будинок розташований в окрузі Вестчестер у штаті Нью-Йорк. Площа маєтку становить близько 725 квадратних метрів, а сама будівля налічує п'ять спалень, пише Realtor.com.

Територія огороджена та оточена деревами, що створює приватний простір, характерний для заміських резиденцій американської еліти кінця 19 століття. Сама ділянка має площу 1,8 гектара.

Архітектура маєтку відсилає до періоду позолоченого віку – часу швидкого економічного зростання у США наприкінці 19 століття. Саме тоді заможні промисловці та фінансисти почали будувати великі заміські резиденції неподалік Нью-Йорка.

Як виглядає будинок всередині?

Інтер'єр будинку поєднує історичну архітектуру та сучасні елементи. Усередині облаштовано відкриті житлові зони з великими вікнами, які забезпечують багато природного світла.

Інтер'єр будинку / Фото Realtor.com

У приміщеннях використано світлу кольорову гаму та сучасні оздоблювальні матеріали. Просторі кімнати поєднують класичні деталі старовинного будинку із сучасним плануванням.

Цікаво! В оголошенні зазначають, що будинок звели у 1906 році для залізничного магната А. Х. Сміта, який два терміни був президентом Нью-Йоркської центральної залізниці. Нині власники відреставрували маєток, щоб зберегти його історичну цінність.

Вестчестер-Каунті, де розташований маєток, вважається одним з найвідоміших заміських регіонів поблизу Нью-Йорка. Район давно відомий великою кількістю історичних резиденцій та приватних маєтків.

