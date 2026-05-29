Майже 12 метрів завдовжки: у США показали величезний будинок на колесах

Будинки на колесах давно перестали бути лише тимчасовим житлом для подорожей. У США представили модель, яка за плануванням більше нагадує квартиру, ніж звичайний трейлер.

Чому цей трейлер називають квартирою на колесах?

Новий трейлер Open Range належить до великих будинків на колесах, у яких можна жити під час тривалих подорожей, пише Autoevolution.

Дивіться також У Британії 129-річну залізничну станцію перетворили на готель для туристів: що змінили всередині

Його довжина – майже 12 метрів, а після зупинки внутрішній простір можна збільшити за допомогою чотирьох висувних секцій. Саме завдяки цьому всередині вдалося облаштувати кілька окремих житлових зон.

Але через масштабні розміри трейлер важить понад 4 тисячі кілограмів, тобто для його транспортування та використання треба пікап вантажністю близько однієї тонни.

Як пишуть виробники, такий трейлер розрахований на родини або компанії з кількох людей. Усередині передбачили велику кількість місць для зберігання речей.

Центральну частину займає простора вітальня з диваном, кріслами та обідньою зоною. Великі вікна пропускають багато денного світла, тому немає відчуття вузького чи тісного приміщення. Простір організували так, щоб мешканці могли проводити час у різних частинах трейлера й не заважати одне одному.

Для використання в різні пори року трейлер отримав два кондиціонери, систему опалення та водонагрівач. Крім того, конструкція має додаткову ізоляцію та захист кімнат від низьких температур.

Що є всередині трейлера?

Значну частину житлового простору займає кухня. Тут встановили великий острів, холодильник, мікрохвильову піч, духовку та варильну поверхню. Для зберігання продуктів і кухонного приладдя є шафи та полиці.

У задній частині трейлера облаштована головна спальня з двоспальним ліжком і шафою для речей. Поруч розташована ванна кімната з душовою кабіною.

Інтер'єр всредині трейлера / Фото Highland Ridge

Між спальнею та основною житловою зоною знаходиться окрема кімната, яка стала однією з головних особливостей моделі. За потреби її можна використовувати як дитячу, робочий кабінет або спальню для гостей. У приміщенні є ліжко, стіл та меблі для зберігання речей, тому простір легко адаптувати під різні потреби.

Для відпочинку просто неба додали зовнішню кухню з холодильником і обладнанням для приготування їжі. Крім цього, трейлер оснащений сонячною панеллю потужністю 200 ватів і системою керування TravelLINK Smart RV, яка дає змогу контролювати окремі функції через мобільний застосунок.

Як жінка перетворила стару швидку на будинок на колесах?

Саманта Хоул з Вісконсину купила колишню машину швидкої допомоги у приватного власника приблизно за 7 тисяч доларів. Автомобіль знайшли через маркетплейс, а всередині на той момент залишалося майже все стандартне обладнання для швидкої.

Разом із батьком Саманта вирішила повністю переобладнати автомобіль для подорожей. Загалом на реконструкцію витратили понад 25 тисяч доларів. Частину робіт вони виконували самостійно, щоб не наймати майстрів.