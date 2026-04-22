Мільярдери скуповують природу у США: як земля стає активом для найбагатших

У США багаті інвестори активно скуповують великі земельні ділянки разом із ранчо та природними територіями. Частину цих зон уже закрили для сторонніх, обмеживши доступ до природи.

Хто скуповує землю біля Єллоустоуну та як змінюється структура власності?

Ринок землі в цьому регіоні привернув увагу найбагатших покупців, пише In These Times.

Вони купують не окремі ділянки, а великі масиви, включно з ранчо, територіями біля річок і цілими природними зонами. Такі угоди змінюють баланс власності та концентрують землю в руках вузького кола людей.

У деяких округах штату Монтана більшість найбільших земельних активів уже контролюють саме заможні інвестори. Частину угод оформляють через компанії в різних штатах США, що ускладнює розуміння, кому саме належать ці території.

За даними платформи Montana Land Source, у Монтані земля в середньому коштує близько 3 тисяч доларів за акр, але великі ранчо поблизу Єллоустоуну продають за десятки мільйонів доларів – окремі угоди перевищують 50 мільйонів.

Чому ділянки стали об'єктом інтересу інвесторів?

Регіон Єллоустоун належить до небагатьох місць, де природні екосистеми збереглися майже без змін. Саме ця особливість формує стабільний інтерес до землі в цій місцевості.

Завдяки своїм просторам заповідних земель, здоровим популяціям дикої природи та чистим річкам, Єллоустоун стає винятковим володінням багатих людей, таких як Каргілл-Макміллани, Бланки та Горді, що робить його дедалі недоступнішим для решти з нас,

– пише журналіст Джозеф Буллінгтон.

За оцінками дослідників, лише близько 3% суші на планеті зберегли повний набір видів, які існували там ще 500 років тому. Такі території залишаються рідкісними, тому ділянки поблизу Єллоустоуну сприймають як унікальний ресурс. Саме рідкість і природна цінність пояснюють, чому великі інвестори звертають увагу на цей регіон.

Як приватизація великих територій впливає на доступ до землі?

Разом зі зміною власників змінюється і доступ до територій. На частині земель встановлюють знаки "No Trespassing", які прямо забороняють вхід стороннім.

Такі обмеження означають, що великі природні масиви переходять у формат закритих володінь. Доступ до них отримують лише власники. У підсумку навіть території, які раніше залишалися відкритими, поступово стають приватними.

Цей процес формує нову реальність для регіону, де природні простори все частіше контролюють приватні власники, а можливості вільного доступу звужуються.

