Один із найбільших маєтків у США продають за 9 мільйонів: як він виглядає

У США на продаж виставили приватний маєток, який нагадує європейський замок. Його зводили майже п'ять років, а масштаб і наповнення простору роблять об'єкт радше окремою резиденцією для подій, ніж типовим житлом.

Де розташований та що в ньому особливого?

Маєток розташований у штаті Мічиган, у містечку Вашингтон неподалік Детройта, і коштує 9 мільйонів доларів, пише Realtor.com.

Попри відносну близькість до великого міста, будинок стоїть на закритій лісистій ділянці площею близько 5,7 гектара із власним озером. Територія повністю ізольована від сусідів, що створює ефект окремого простору.

Загальна площа будівлі становить близько 2 780 квадратних метрів. Усередині передбачено 15 спалень, а також окремі студії з кухнями, які можуть функціонувати як автономні апартаменти.

До слова, будинок проєктували з нуля – власниця майже рік працювала над ескізами, а зведення тривало з 2018 до 2023 року. Через складність задуму родині довелося самостійно контролювати будівельні процеси.

Маєток у Мічигані / Фото Realtor.com

Окрім житлових приміщень, у маєтку облаштовано банкетний зал і конференц-зону. Такий формат дозволяє використовувати простір для великих родинних подій або приватних заходів.

Як виглядає маєток?

Архітектура наслідує французькі замки: масивний фасад, вежі, симетрія та великі аркові вікна. Вхід веде до просторого фоє з фонтаном, яке задає тон усьому інтер'єру.

Як виглядає маєток зсередини / Фото Realtor.com

Усередині поєднали класичний декор із сучасним обладнанням. Є професійна кухня, кінозал із багаторівневими сидіннями, тренажерна зала із сауною та великий критий басейн, розташований у двоповерховому атріумі.

Цікаво! Більша частина спалень має тематичне оформлення. В одному з блоків між кімнатами облаштований балкон, що нагадує відому сцену з трагедії Вільяма Шекспіра "Ромео і Джульєтта".

Інтер'єр одної зі спалень / Фото Realtor.com

На подвір'ї створені газони й тераси, а також збудований гараж на 13 автомобілів. За набором приміщень і масштабом ця резиденція більше нагадує невеликий готельний комплекс, ніж звичайний приватний будинок.

