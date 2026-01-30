Кімната для валіз та кінозал: путініст Стівен Сігал продає розкішний маєток на Рубльовці

Американський актор Стівен Сігал вирішив продати свою елітну нерухомість у Росії та виставив на продаж маєток на Рубльовці. Йдеться про великий заміський будинок поблизу Москви, який коштує близько 9 мільйонів доларів.

Як виглядає будинок?

Будинок Стівена Сігала розташований на Рубльовці в закритому котеджному житловому комплексі, повідомляє пропагандиське російське ЗМІ "РІА Новості".

Площа основної резиденції становить близько 500 квадратних метрів, а сама ділянка займає приблизно 15 соток. У будинку облаштовано чотири спальні та сім ванних кімнат.

В оголошеннях про продаж вказані вітальня, кухня, робочий кабінет, винна кімната та приватний кінозал. У плануванні є гардеробні, пральня та окрема кімната для зберігання валіз, що здивувало мережу. Також передбачено гараж на два автомобілі.

Інтер'єр будинку Стівена Сігала / Фото російські соцмережі

Окрім головного будинку, на ділянці розташований гостьовий будинок. У ньому облаштовано лазню, спальню та зону для барбекю. Територія маєтку межує із сосновим лісом.

Маєток Стівена Сігала на Рубльовці / Фото російські соцмережі

Саме котеджне селище має закритий формат і охорону. Це типовий формат забудови для Рубльовки, де зосереджена значна частина заміської нерухомості високого цінового сегмента.

До слова, Стівен Сігал проживав у цьому будинку з 2016 року, після отримання російського громадянства. У 2024 році актор випустив пропагандиський фільм про війну в Україні та активно підтримував Путіна.

Чому ціну вважають завищеною?

Російські "експерти" ринку елітної нерухомості припускають, що реальна вартість об'єкта може бути нижчою за 9 мільйонів доларів.

За їхніми оцінками, ринкова ціна подібного будинку без урахування публічності власника могла б становити близько 550 мільйонів рублів, це приблизно 7,7 мільйона доларів. Частину суми у вартості називають "податком за ім'я".

Що відбувається з ринком російської нерухомості?

Російський ринок житлової нерухомості входить у 2026 рік із глибоким дисбалансом. Ціни на квартири продовжують зростати, тоді як доходи населення та реальний попит стрімко просідають, роблячи житло ще менш доступним, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Криза торкнулася й елітної нерухомості, який раніше вважали відносно стійким. Зокрема через Ларису Доліну, яка потрапила у скандал після продажу квартири та оскарженню договору у суді.

Тепер у Росії пропонують запровадити психіатричну перевірку для продавців житла перед укладенням угоди. Таку ідею пояснюють зростанням кількості шахрайських схем і численними випадками оскарження договорів у судах.