Как выглядит дом?

Дом Стивена Сигала расположен на Рублевке в закрытом коттеджном жилом комплексе, сообщает пропагандистское российское СМИ "РИА Новости".

Площадь основной резиденции составляет около 500 квадратных метров, а сам участок занимает примерно 15 соток. В доме обустроены четыре спальни и семь ванных комнат.

В объявлениях о продаже указаны гостиная, кухня, рабочий кабинет, винная комната и частный кинозал. В планировке есть гардеробные, прачечная и отдельная комната для хранения чемоданов, что удивило сеть. Также предусмотрен гараж на два автомобиля.

Интерьер дома Стивена Сигала / Фото российские соцсети

Кроме главного дома, на участке расположен гостевой дом. В нем обустроена баня, спальня и зона для барбекю. Территория поместья граничит с сосновым лесом.

Имение Стивена Сигала на Рублевке / Фото российские соцсети

Сам коттеджный поселок имеет закрытый формат и охрану. Это типичный формат застройки для Рублевки, где сосредоточена значительная часть загородной недвижимости высокого ценового сегмента.

К слову, Стивен Сигал проживал в этом доме с 2016 года, после получения российского гражданства. В 2024 году актер выпустил пропагандистский фильм о войне в Украине и активно поддерживал Путина.

Почему цену считают завышенной?

Российские "эксперты" рынка элитной недвижимости предполагают, что реальная стоимость объекта может быть ниже 9 миллионов долларов.

По их оценкам, рыночная цена подобного дома без учета публичности владельца могла бы составлять около 550 миллионов рублей, это примерно 7,7 миллионов долларов. Часть суммы в стоимости называют "налогом за имя".

Что происходит с рынком российской недвижимости?

Российский рынок жилой недвижимости входит в 2026 год с глубоким дисбалансом. Цены на квартиры продолжают расти, тогда как доходы населения и реальный спрос стремительно проседают, делая жилье еще менее доступным, сообщает Служба внешней разведки Украины.

Кризис коснулся и элитной недвижимости, который ранее считали относительно устойчивым. В частности из-за Ларисы Долины, которая попала в скандал после продажи квартиры и обжалования договора в суде.

Теперь в России предлагают ввести психиатрическую проверку для продавцов жилья перед заключением сделки. Такую идею объясняют ростом количества мошеннических схем и многочисленными случаями обжалования договоров в судах.