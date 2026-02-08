Забута мазанка стала хітом: які будинки українців підкорили мережу

Фото цих будинків миттєво розлетілися мережею та викликали захоплення не лише в українців, а й далеко за межами країни. Йдеться про Hata-Mazanka – проєкт гостьових будинків, який поєднує українську архітектурну традицію з сучасним дизайном і формує нову візуальну ідентичність житла.

Як виглядає сучасна інтерпретація української мазанки?

Детальніше про українські будинки, що підкорили весь інтернет, розповіли на Bestin.ua.

Hata-Mazanka – це проєкт гостьових будинків у серці України, що переосмислює образ традиційної української мазанки через мову сучасної архітектури. Будівлі мають очеретяну стріху, поєднану з прозорими скляними фасадами, завдяки чому формується впізнаваний силует, який водночас нагадує і традиційну кучму, і природну форму гриба.

Проєкт розробила українська студія YOD Group, відома делікатною роботою з культурною спадщиною та контекстом місця. Архітектори не відтворюють традицію буквально, а трансформують її, зберігаючи автентичність матеріалів, відчуттів і простору.

Такий вигляд мають будинки / Фото YOD Group

Що створює атмосферу затишку всередині будинків?

Інтер'єри виконані у стилі сучасного екомінімалізму: натуральні текстури, стримана кольорова палітра та тактильні поверхні створюють відчуття спокою й заземленості. Меблі та кераміка ручної роботи підсилюють атмосферу простоти й тепла.

Усі інженерні рішення в будинках приховані, щоб не відволікати від головного – світла, простору та висоти. У зимовий період холодний пейзаж за панорамним склом контрастує з теплим інтер'єром і живим вогнем каміна, створюючи відчуття абсолютного затишку.

Як українці відновляюють старі хати?

Українка Валентина Березовська з чоловіком відновила покинуту хату своїх бабусі та дідуся у Вінницькій області. Ремонт тривав приблизно півтора року. Вони намагалися зберегти атмосферу старого дому, але замінили дах, вікна й двері, провели воду та облаштували душ і кухню. Під час ремонту також з'явилися додаткові двері на терасу і повністю перебудували стару веранду. Повний ремонт обійшовся приблизно в 35 тисяч євро.

Два роки тому пані Олена разом із родиною залишила місто та перебралася в село, придбавши ділянку зі старою хатою. На початку будинок більше нагадував тимчасовий будівельний вагончик, однак сім'я взялася за його поступове відновлення для комфортного проживання. Оселю відремонтували, облаштували ванну кімнату та впорядкували подвір'я із садом, де тепер бігають камерунські кози. Подружжя також планує вже навесні розпочати будівництво нового будинку.