Не Дубай: у якому місті світу ціни на елітне житло зросли майже на 60%
Світовий ринок елітної нерухомості у 2025 році показав нерівномірне зростання. Найбільшу активність зафіксували в Азії, де ціни на преміальне житло збільшувалися значно швидше, ніж в інших регіонах.
Де зафіксували найбільше зростання цін на елітне житло?
Як повідомляє Visual Capitalist, у Токіо ціни на елітне житло за рік зросли на 58,5% – це найвищий показник серед усіх міст, що увійшли до глобального рейтингу. Йдеться саме про prime-сегмент, який охоплює найдорожчі об'єкти на ринку.
Друге місце посів Дубай із результатом 25,1%. Різниця між першим і другим місцем більш ніж удвічі підкреслює, наскільки різко столиця Японії відірвалася від інших ринків. Більшість міст у рейтингу показали значно стриманіші темпи зростання.
Загалом динаміка цін на елітне житло у світі залишалася нерівномірною. В одних містах попит активно зростав, тоді як в інших ринки розвивалися значно повільніше.
Зростання в Токіо значною мірою забезпечили новобудови преміумкласу. Ринок підтримує обмежена пропозиція якісного житла та стабільний попит.
За даними платформи Housing Japan, середня вартість однієї квартири у новобудовах сягнула близько 600 тисяч доларів, тобто близько 12 тисяч – 13 тисяч доларів за квадратний метр. Для прикладу у Києві вартість квадратного метра у 10 разів дешевша.
Які міста увійшли до рейтингу за темпами зростання цін?
До рейтингу увійшли міста з різних частин світу, однак помітну частку в ньому займають азійські ринки з активним попитом на преміальну нерухомість.
|Місто
|Зростання вартості житла
|Токіо (Японія)
|58,5%
|Дубай (ОАЕ)
|25,1%
|Маніла (Філіппіни)
|17,5%
|Сеул (Південна Корея)
|14,7%
|Прага (Чехія)
|14,6%
|Кайманові острови
|11,0%
|Мехіко (Мексика)
|9,4%
|Бенгалуру (Індія)
|9,4%
|Мерібель (Франція)
|9,0%
|Мумбаї (Індія)
|8,7%
У списку переважають міста Азії, водночас до нього також увійшли європейські, близькосхідні та латиноамериканські ринки.
Чому ціни на житло в Дубаї почали падати у 2026 році?
Ціни на житло в Дубаї вперше за шість років пішли вниз після стрімкого зростання, яке тривало з пандемії. Ринок реагує на геополітичну напруженість і слабший попит, хоча різкого обвалу не фіксують.
Як вважає Луїс Гардінг, головний виконавчий директор дубайської брокерської компанії Betterhomes, "ринок не відразу повернеться до того стану, в якому він перебував раніше, і ми вважаємо, що ціни почнуть знижуватися".