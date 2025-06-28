Стабільно дорожчають вже 4 роки: у яких містах постійно зростають ціни на квартири

У деяких містах України ціни на квартири подорожчали стрімко, зокрема в Чернігові, Вінниці, Житомирі, Тернополі та в Івано-Франківську. Однак деякі обласні центри демонструють стабільне зростання цін, яке ринкова ситуація за останні чотири роки ще більше пожвавила.

OLX Нерухомість провела дослідження, як змінилися ціни на квартири за останні чотири роки в Україні. Аналітики визначили області, де нерухомість дорожчає не стрімко, але стабільно, пише 24 Канал.

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Міста зі стабільним цін на нерухомість в Україні

На першому місці аналітики розмістили Рівне. Там однокімнатні квартири подорожчали із середньої вартості в 1 мільйон гривень до 1,5 мільйона. Показник зростання становить +49%.

В Одесі, що посідає друге місце в рейтингу, житло подорожчало на 47%. У 2021 році середня ціна становила 1,09 мільйона гривень і за чотири роки зросла до 1,6 мільйона гривень.

Столиця, попри високі ціни, – на третьому місці, бо тут показик зростання становить +42%. За даними OLX, середня вартість зросла із 2,1 до 3,1 мільйона гривень.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

На рівні +41% квартири подорожчали одразу в двох містах: у Кропивницькому (від 707 тисяч до 1 мільйона гривень та в Ужгороді (від 1,2 до 1,7 мільйона гривень).

У межах +25 – 40% зросли ціни в таких містах:

Чернівці – з 1,1 до 1,5 мільйона гривень (+37%);

Луцьк – з 1,2 до 1,6 мільйона гривень (+37%);

Харків – з 650 до 871 тисяч гривень (+33%);

Хмельницький – з 994 тис. до 1,3 млн грн (+31%);

Черкаси – з 1,2 до 1,5 мільйона гривень (+28%);

Львів – 1,8 до 2,2 мільйона гривень (+25%).

Які рекордні показники за останні чотири роки

Найбільше однокімнатні квартири подорожчали в Чернігові – на 83%. Якщо у 2021-му житло коштувало в середньому 662 тисячі гривень, то зараз вартує близько 1,2 мільйона гривень.

Схожий показник зростання, а це 82%, зафіксований у Тернополі. У 2021 році середня ціна була 907 тисяч гривень, а у 2025-му становить 1,65 мільйона гривень.