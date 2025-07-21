В Одесі – ціновий рекорд: скільки тепер коштує орендувати квартиру
- В Одесі вартість оренди зросла щонайменше на 38% залежно від типу квартир.
- Винаймати трикімнатне житло тепер коштує 31 400 гривень на місяць.
- Найвищі ціни – у Приморському районі, а найнижчі – переважно в Пересипському.
Станом на липень середня вартість оренди в Одесі встановила ціновий рекорд. Це єдине місто в Україні, де оренда подорожчала так суттєво за останні пів року.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі зросли аж на 38%. Однак це не найбільший показник, адже дво- та трикімнатні помешкання подорожчали набагато більше, розповідає 24 Канал, посилаючись на дані ЛУН.
Цікаво Рекордне будівництво: де в Україні зводять найбільше нових квартир
На скільки подорожчала оренда в Одесі та які тепер ціни?
Однокімнатні квартири станом на липень коштують вже 11 тисяч гривень на місяць. Двокімнатні квартири подорожчали аж на 58% – до 16 700 гривень. А оренда трикімнатних помешкань взагалі побила всі рекорди, бо зросла в ціні на 109%. Тепер середня вартість становить 31 400 гривень на місяць.
Як змінилися ціни на оренду трикімнатних квартир / Фото ЛУН
Найвищі ціни – у Приморському районі, а найнижчі – переважно в Пересипському районі. Ціни на оренду однокімнатних квартир такі:
- Приморський – 15 тисяч гривень;
- Київський – 10 тисяч гривень;
- Хаджибейський – 7 тисяч гривень;
- Пересипський – 6,7 тисячі гривень.
Винаймати двокімнатну квартиру в середньому коштує:
- у Приморському районі – 21,1 тисячі гривень;
- у Київському районі – 12 тисяч гривень;
- у Хаджибейському – 9 тисяч гривень.
Які ціни на оренду в Одесі / Дані ЛУН
За даними ЛУН, квартира в Одесі тепер здається значно швидше – станом на червень за 4 дні. Варто зазначити, що в травні потрібно було 6 днів, у квітні – 9 днів.