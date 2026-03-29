Де під Києвом найдорожче жити: актуальні ціни на будинки у 2026 році

У передмісті Києва ціни на приватні будинки залишаються високими, а в окремих локаціях сягають майже мільйона доларів. Найдорожчі напрямки традиційно зосереджені на південь від столиці.

Де під Києвом найдорожчі будинки?

Станом на кінець березня 2026 року, за даними ЛУН, під Києвом будинки у середньому продають за ціною від 160 до 900 тисяч доларів.

Читайте також Лише 2 800 доларів за квартиру: де в Україні продають найдешевше житло

Найдорожчим передмістям залишається Козин – у середньому будинки тут продають за 900 тисяч доларів. Це один з найпрестижніших напрямків, який давно асоціюється з елітною нерухомістю.

Також до трійки лідерів входять Плюти (685 тисяч доларів) та Лебедівка (650 тисяч доларів). Високі ціни зафіксовані й у Лісниках – близько 550 тисяч доларів, а також у Ходосівці – 420 тисяч.

Далі у рейтингу розташувалися:

Романків – 398 тисяч доларів;

Нові Безрадичі – 304 тисячі;

Крушинка – 270 тисяч.

Загалом найдорожчі передмістя зосереджені переважно в напрямку Конча-Заспи та Обухівської траси, що пояснюється близькістю до природи та високим рівнем забудови.

Де можна купити дешевші будинки?

Попри високі ціни в окремих локаціях, у передмісті Києва все ще є більш доступні варіанти. Зокрема, у самому Києві середня ціна будинку на вторинному ринку становить близько 230 тисяч доларів, що нижче, ніж у багатьох популярних передмістях.

До відносно доступних населених пунктів належать:

Чайки – 229 тисяч доларів;

Гореничі – 223 тисячі;

Вишеньки – 220 тисяч;

Підгірці – 215 тисяч;

Гора – 200 тисяч.

Ще дешевші варіанти можна знайти у таких локаціях:

Березівка – 192 тисячі доларів;

Іванковичі, Віта-Поштова, Чабани – по 185 тисяч;

Петропавлівська Борщагівка – 180 тисяч;

Осещина – 175 тисяч;

Вишгород – 167 тисяч;

Хотянівка та Стоянка – по 165 тисяч;

Гатне та Софіївська Борщагівка – близько 160 тисяч доларів.

Таким чином, різниця між найдорожчими та найдешевшими пропозиціями у передмісті Києва перевищує 700 тисяч доларів, що свідчить про значну нерівномірність ринку. Ціна залежить не лише від відстані до столиці, а й від престижності напрямку, інфраструктури та формату забудови.

Скільки коштує квадратний метр будинку під Києвом?

Вартість квадратного метра у передмісті також суттєво відрізняється залежно від локації.

Найдорожчими залишаються ті ж елітні напрямки. Лідером за ціною "квадрата" є Плюти – у середньому 2 360 доларів за квадрат.

Далі йдуть:

Козин – 2 200 доларів;

Лісники – 2 040 долари;

Ходосівка – 1 980 доларів;

Лебедівка – 1 950 доларів.

У середньому сегменті:

Романків – 1 430 доларів;

Нові Безрадичі – 1 350 доларів;

Київ – 1 280 доларів;

Крушинка та Петропавлівська Борщагівка – по 1 250 доларів.

Ближче до доступного сегмента ціни коливаються в межах 1 060 – 1 140 доларів за квадрат:

Осещина, Підгірці та село Буча – по 1 140 доларів;

Софіївська Борщагівка та Вишгород – по 1 130 доларів;

Іванковичі – 1 120 доларів;

Стоянка, Чабани, Віта-Поштова – по 1 110 доларів;

Крюківщина та Гореничі – по 1 100 доларів;

Вишеньки – 1 090 доларів;

Чайки та місто Буча – по 1 070 доларів;

Гатне – приблизно 1 060 доларів.

Чому власники знімають будинки з продажу і що відбувається на ринку?

Як йдеться на Мінфіні, на ринку заміської нерухомості під Києвом сформувалася тенденція: частина власників знімає будинки з продажу, очікуючи подальшого зростання цін. За даними аналітиків, за останній рік вартість таких об'єктів уже зросла приблизно на 10 – 15%, що підштовхує продавців відкладати угоди.

Водночас змінюється структура попиту. Покупці частіше обирають компактні будинки площею до 120 – 150 квадратних метрів із сучасними інженерними рішеннями, тоді як великі маєтки продаються повільніше.

Ще одна тенденція – розширення географії пошуку: якщо раніше орієнтувалися на 20 – 30 кілометрів від Києва, то тепер дедалі більше покупців готові розглядати варіанти на відстані до 40 – 50 кілометрів від столиці.

Чому оренда будинків під Києвом стрімко дорожчає?

Оренда будинків у Києві та передмісті за останні місяці суттєво подорожчала і вийшла на новий рівень, особливо у сегменті автономного житла. Наприкінці 2025 року середня вартість оренди будинку в столиці становила 86,8 тисячі гривень, але вже на початку 2026 року зросла до 104 тисяч, після чого в березні знизилась до 96,9 тисячі.

У передмісті ціни також підвищилися – з 84,7 тисячі до 95,6 тисячі гривень на місяць, що свідчить про активний попит на заміське житло. Головною причиною зростання стала підвищена зацікавленість у будинках з автономними системами, які дозволяють комфортно жити під час перебоїв з електропостачанням.