Що буде з цінами на житло й оренду в Чернівцях у 2025 році: які прогнози
- У 2025 році в Чернівцях прогнозується зростання цін на квартири. Водночас ціни на оренду, ймовірно, підуть на спад.
- Детальніше, як зміняться вартість купівлі та оренди помешкань у місті, читайте у матеріалі.а.
У 2025 році в Чернівцях можуть зрости ціни на квартири. Натомість вартість оренди житла, ймовірно, піде на спад.
Про те, що цього року очікує ринок нерухомості у Чернівцях, 24 Канал розповідає з посиланням на коментар Суспільному сертифікованого рієлтора Асоціації фахівців з нерухомості України Євгена Мензака.
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Що буде з цінами на оренду квартир
Рієлтор прогнозує, що ринок оренди квартир у Чернівцях у 2025 році повинен стабілізуватися. Ціни знизяться приблизно на 10%. Це Євген Мандзюк пояснює тим, що більшість переселенців вже повернулася до своїх домівок, частина людей виїхала за кордон, а також поменшало студентів.
Ринок оренди плюс-мінус стабілізувався вже та знизиться надалі. Також зараз є великий вибір,
– зазначає експерт.
У Чернівцях прогнозують зростання цін на купівлю житла і здешевшання оренди / Фото bild.ua
Як змінюватиметься вартість помешкань
Водночас, на думку рієлтора, аби купити квартиру, цьогоріч доведеться викласти більше. Ціни на житло можуть зрости на 10%. Це відбуватиметься через подорожчання будівельних матеріалів в Європі, які закуповують українські компанії. Крім того, на збільшення вартості квартири впливатиме і нестача працівників та поява багатьох новобудов.
Зараз ще доступні програми іпотеки, кредитування, наприклад, "єОселя". Це дозволяє купити житло і виплачувати суму місячної оренди вже за власне житло, – пояснює Євген Мензак.
Та додає, що ціни на нерухомість ростуть і в інших областях. Наприклад, в Івано-Франківській за останні два роки вартість житла стрімко зросла. Причини – люди масово обирають це місто для проживання і воно розбудовується.