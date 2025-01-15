О том, что в этом году ожидает рынок недвижимости в Черновцах, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий Общественном сертифицированного риелтора Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Евгения Мензака.

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Что будет с ценами на аренду квартир

Риелтор прогнозирует, что рынок аренды квартир в Черновцах в 2025 году должен стабилизироваться. Цены снизятся примерно на 10%. Это Евгений Мандзюк объясняет тем, что большинство переселенцев уже вернулась в свои дома, часть людей выехала за границу, а также уменьшилось студентов.

Рынок аренды плюс-минус стабилизировался уже и снизится в дальнейшем. Также сейчас есть большой выбор,

– отмечает эксперт.



В Черновцах прогнозируют рост цен на покупку жилья и удешевление аренды / Фото bild.ua

Как будет меняться стоимость квартир

В то же время, по мнению риелтора, чтобы купить квартиру, в этом году придется выложить больше. Цены на жилье могут вырасти на 10%. Это будет происходить из-за подорожания строительных материалов в Европе, которые закупают украинские компании. Кроме того, на увеличение стоимости квартиры будет влиять и недостаток работников и появление многих новостроек.

Сейчас еще доступны программы ипотеки, кредитования, например, "еОселя". Это позволяет купить жилье и выплачивать сумму месячной аренды уже за собственное жилье, – объясняет Евгений Мензак.

И добавляет, что цены на недвижимость растут и в других областях. Например, в Ивано-Франковской за последние два года стоимость жилья стремительно выросла. Причины – люди массово выбирают этот город для проживания и он развивается.