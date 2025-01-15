Про те, що цього року очікує ринок нерухомості у Чернівцях, 24 Канал розповідає з посиланням на коментар Суспільному сертифікованого рієлтора Асоціації фахівців з нерухомості України Євгена Мензака.

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Що буде з цінами на оренду квартир

Рієлтор прогнозує, що ринок оренди квартир у Чернівцях у 2025 році повинен стабілізуватися. Ціни знизяться приблизно на 10%. Це Євген Мандзюк пояснює тим, що більшість переселенців вже повернулася до своїх домівок, частина людей виїхала за кордон, а також поменшало студентів.

Ринок оренди плюс-мінус стабілізувався вже та знизиться надалі. Також зараз є великий вибір,

– зазначає експерт.



У Чернівцях прогнозують зростання цін на купівлю житла і здешевшання оренди / Фото bild.ua

Як змінюватиметься вартість помешкань

Водночас, на думку рієлтора, аби купити квартиру, цьогоріч доведеться викласти більше. Ціни на житло можуть зрости на 10%. Це відбуватиметься через подорожчання будівельних матеріалів в Європі, які закуповують українські компанії. Крім того, на збільшення вартості квартири впливатиме і нестача працівників та поява багатьох новобудов.

Зараз ще доступні програми іпотеки, кредитування, наприклад, "єОселя". Це дозволяє купити житло і виплачувати суму місячної оренди вже за власне житло, – пояснює Євген Мензак.

Та додає, що ціни на нерухомість ростуть і в інших областях. Наприклад, в Івано-Франківській за останні два роки вартість житла стрімко зросла. Причини – люди масово обирають це місто для проживання і воно розбудовується.