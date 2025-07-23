Вище аніж в Тернополі, Івано-Франківську та Луцьку: які ціни на житло у Рівному
- Ціна квадратного метра на первинному ринку Рівного в середньому становить 1 000 доларів, що вище, ніж у Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Луцьку.
- Від початку року квадратний метр у Рівному подорожчав на 11%.
Попри те, що у червня інтерес українців до новобудов почав знижуватися по всіх регіонах, водночас у деяких містах ціна навпаки зросла. Йдеться про Рівне, де вартість на первинному ринку показала показники, що одні із найвищих після Тернополя, Луцька та Івано–Франківська.
Скільки коштує квартира у Рівному у різних категоріях сегмента та як подорожчав метр квадратний від початку року, передає 24 Канал з посиланням на ЛУН.
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Яка вартість квадрату у новобудові у Рівному?
На первинному ринку вартість квадратного метра в середньому обійдеться в 1 000 доларів. Це вже вище, аніж в Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Луцьку.
Зауважте! Від початку цього року квадрат житла в Рівному подорожчав на 11%.
Водночас станом на другу половину липня ціни на різні сегменти квартир у новобудовах становлять:
- комфорт – 910 доларів,
- економ – 950 доларів,
- бізнес – 970 доларів,
- преміум – 1 190 доларів.
Які ціни на первинному ринку Рівного станом на 23 липня / Інфографіка ЛУН
Цікаво! Як порівнювати ціни в Івано-Франківську, то на первинному ринку вартість квадратного метра коливається в межах 620 – 1 150 доларів залежно від класу житла.