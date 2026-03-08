Від космічних до доступних: де в столицях Європи найдорожчі й найдешевші квартири

Люксембург став найдорожчою столицею Європи для купівлі житла у 2026 році. Середня вартість помешкання тут перевищує 960 тисяч євро. Водночас на континенті залишаються столиці, де житло коштує у десятки разів дешевше.

Де житло найдорожче?

Про найдорожчі та найдешевші європейські столиці щодо купівлі житла йдеться на Rational FX.

Читайте також Ціни на житло у Британії встановили рекорд: чому будинки знову дорожчають

У 2026 році перше місце серед найдорожчих столиць Європи для купівлі житла посідає Люксембург. Середня ціна житла тут становить 961 333 євро, а вартість квадратного метра перевищує 11 000 євро. Крім того, місто має одні з найвищих орендних ставок у Європі.

Такий рівень цін пояснюють одразу кількома факторами: обмеженою пропозицією житла, активним припливом робочої сили та браком вільної землі для забудови.

У трійці найдорожчих також опинилися:

Копенгаген – середня ціна житла приблизно 916 333 євро;

Берн – близько 852 976 євро.

Такі показники відображають заможні ринки праці та стабільний попит на житло в центральних районах міст.

Традиційно дорогими залишаються і великі західноєвропейські мегаполіси – Лондон та Париж. Тут висока загальна вартість квартир поєднується з надзвичайно високою ціною за квадратний метр. Водночас у цих містах тривають дискусії щодо доступності житла, а іпотечні ринки останнім часом сповільнюються.

Де житло найдешевше?

На протилежному кінці рейтингу опинилися столиці Південно-Східної Європи. Найдешевшим містом для купівлі житла у 2026 році є Скоп'є. Середня ціна квартири тут становить приблизно 65 000 євро, що більш ніж удвічі менше, ніж у найближчих за цінами столицях:

Сараєво – приблизно 132 000 євро;

Бухарест – приблизно 135 500 євро.

Нижчі ціни пояснюють повільнішим економічним розвитком, нижчими доходами населення та мінімальним іноземним попитом на нерухомість.

Водночас деякі столиці Східної Європи демонструють швидке зростання вартості житла. Зокрема, у Софії середня ціна вже сягає близько 308 000 євро, що майже зрівнює її з Брюсселем, де житло коштує приблизно 330 000 євро. Аналітики пояснюють це тим, що після запровадження євро в Болгарії та зростання внутрішнього попиту ціни на житло у Софії продовжують активно зростати у 2026 році.



Ціни на житло в столицях Європи / Інфографіка Rational FX

Як відрізняються ціни на житло в Києві?

Відповідно до даних порталу ЛУН станом на березень 2026 року однокімнатну квартиру на вторинному ринку в Києві в середньому можна купити за 70 тисяч доларів, двокімнатну – за 112 тисяч доларів, трикімнатну – за 163 тисячі доларів. У новобудовах вартість квадратного метра коливається від 43 тисяч гривень до 78 тисяч, усе залежить від класу житла.

Тобто в Києві нерухомість дорожча, ніж у столиці Північної Македонії.

Чому європейці дедалі частіше обирають оренду замість купівлі житла?

У Європі зменшується частка людей, які мають власне житло, і дедалі більше мешканців свідомо обирають оренду. Така тенденція пояснюється не лише високими цінами на нерухомість, а й зміною способу життя та пріоритетів. У деяких країнах оренда вже переважає: наприклад, у Німеччині житло винаймають близько 63% населення, у Швейцарії – 62%, а в Австрії – 48%.

Серед тих, хто не планує купувати житло, 53% задоволені нинішніми умовами проживання, 21% не хочуть брати на себе довгострокові фінансові зобов'язання, а 19% вважають купівлю занадто дорогою. Важливу роль також відіграє бажання зберегти мобільність, адже частина людей хоче мати можливість швидко змінювати місце проживання.