Жити в оренду чи купувати: ціни на квартири у Луцьку стабільні, але не всюди

Луцьк у рейтингу вартості нерухомості посідає 4 місце на заході країни після Львова, Ужгорода та Рівного. Відповідно до аналізу ринку міста, вартість житла на вторинному ринку у липні залишається стабільною за останні пів року. Те саме можна сказати й щодо оренди квартири. А от ціни на первинному ринку дорожчають.

Скільки коштує житло у Луцьку та де вигідніше купляти житло, передає 24 Канал з посиланням на ЛУН.

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Яка вартість житла на вторинці та первинці у липні?

Вторинний ринок

Станом на липень ціни на різні квартири становлять в середньому від 46 до 75 тисяч доларів.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

1-кімнатні квартири обійдуться в 46 тисяч доларів, 2-кімнатні квартири – в 62 тисяч доларів, 3-кімнатні квартири – в 75 тисяч доларів.

Зверніть увагу! Для того, щоб заробити на 1-кімнатну квартиру у Луцьку в середньому треба відкладати усю зарплату 7,6 року, на 2-кімнатну квартиру – 10,4 року, а на 3-кімнатну – 12,6 року.

Первинний ринок

В середньому квадратний метр житла у новобудовах Луцька коштуватиме 920 доларів, але ціна залежить від класу ЖК:

Комфорт – 870 доларів, де ціна зросла на 7%,

Преміум – 930 доларів,

Бізнес – 950 доларів.

Чи змінилися ціни на оренду?

Ринок оренди у Луцьку, як і ринок вторинки, залишається стабільним за останні 6 місяців:

1-кімнатні квартири здають в середньому за 14 тисяч за місяць,

2-кімнатні квартири – за 15 тисяч за місяць.

Водночас відомом, що лучани витрачають в середньому 67% зарплати на оренду 1-кімнатної квартири й 71% – на 2-кімнатну квартиру.