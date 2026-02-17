У Києві різко змінилася оренда житла: що з цінами та попитом

Вартість оренди квартир у Києві поступово знижується через нові вимоги орендарів до житла. Найбільший попит отримали будинки з автономним опаленням і резервним живленням, тоді як частина звичайних квартир втратила привабливість.

Чому частина квартир втратила попит?

Орендарі дедалі частіше обирають житло з генераторами, газовими котлами або іншими автономними системами, пише Мінфін.

Найбільший попит мають будинки, у яких працюють автономні системи опалення та резервного живлення. У результаті квартири без таких переваг втратили попит. Власникам доводиться або знижувати ціну, або довше шукати нових мешканців. Натомість власники квартир в автономних будинках змогли підвищити ставки.

Як змінилися ціни на оренду квартир?

Найбільше зростання зафіксували у новобудовах і будинках із сучасною інфраструктурою. Наприклад, однокімнатна квартира у новому будинку з автономними системами подорожчала приблизно з 17 тисяч до 20 тисяч гривень на місяць.

У центральних районах, зокрема на Печерську, оренда аналогічного житла зросла з 35 тисяч до 40 – 42 тисяч гривень. Орендарі готові платити більше за стабільні умови проживання.

У модернізованих старих будинках із резервним живленням орендні ставки також зросли. Подекуди підвищення становило від 9% до 21%, розповіла рієлторка Ірина Луханіна.

Скільки коштує оренда залежно від типу будинку?

Різниця між звичайними та автономними будинками стала відчутною навіть у межах одного району:

однокімнатна квартира на лівому березі у звичайному будинку коштує близько 8 тисяч гривень на місяць, тоді як в автономному будинку ціна перевищує 10 тисяч гривень;

на правому березі аналогічне житло здають приблизно за 12 тисяч гривень у звичайному будинку і від 14 тисяч гривень в автономному;

у новобудовах оренда квартир стартує приблизно від 15 тисяч гривень на місяць і може бути значно вищою залежно від розташування будинку.

Наприклад, на Троєщині, яка й так була одним із найдоступніших районів за вартістю орендованих квартир, є прецеденти зниження цінника вдвічі. Одиничку можна знайти за 6 − 7 тисяч гривень на місяць,

– розповів керівник агентства нерухомості Андрій Романов.

У середньому різниця у вартості між квартирами з автономними системами та звичайними будинками становить приблизно 15% – 25%. Хоча деякі власники не планують знижувати ставки на житло, навіть попри відсутність автономності.

До слова, за даними ЛУН, середня вартість оренди у Києві залишається стабільною і становить 17 тисяч гривень на місяць.

Що буде далі з цінами на оренду житла?

Експерти прогнозують, що найближчим часом ринок оренди залишатиметься нестабільним і залежатиме від ситуації з електропостачанням та опаленням. Квартири у будинках без автономних систем можуть і надалі втрачати попит та дешевшати, щоб привабити орендарів.

Водночас житло з генераторами, автономним опаленням і стабільною інфраструктурою, ймовірно, дорожчатиме. Саме такі квартири залишатимуться найбільш конкурентними на ринку і приноситимуть власникам вищий дохід, тоді як різниця у цінах між різними типами будинків може збільшуватися.

Як змінився попит на будинки у передмісті?