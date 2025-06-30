Де українським біженцям найдорожче жити за кордоном

Найбільше українських біженців, що були вимішені виїхати за межі України через повномасштабне вторгнення Росії, в 5 країнах Європи. Водночас для оренди житла найдорожчою посеред цих країн виявилася Велика Британія. Водночас щодо купівлі житла, що крім Великої Британії сюди додалася Німеччина.

У яких країнах українських біженців найбільше та скільки треба платити там за житло, інформує 24 Канал, аналізуючи дані з сайту Numbeo.

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У яких країнах найбільше українських біженців

Станом на квітень 2025 року, найбільше біженців з України було зафіксовано саму у Європі – 6,3 мільйона осіб.

Водночас порівняно з даними за грудень 2024 року, кількість українських біженців зросла на 104 тисячі, відповідно до березневого огляду Мінекономіки "Моніторинг основних подій в економіці України" з посиланням на дані Агентства ООН у справах біженців.

До списку з 5 країн, де найбільше українських біженців є такі:

Німеччина – 1,4 мільйона осіб, Польща – 999,7 тисячі осіб, Чехія – 401,4 тисячі осіб, Велика Британія – 254 тисяч осіб, Іспанія – 235,7 тисячі осіб.

Яка ціна на оренду та купівлю в цих країнах

Відповідно до цього рейтингу, аналізуючи дані з Numbeo, найдорожче в гривнях наймати квартиру у Великій Британії, а найдешевше – в Польщі.

Польща

В середньому в Польщі треба віддати за оренду на 134% більше, аніж в Україні.

Відтак, за 1-кімнатну квартиру в центрі польського міста щомісяця доведеться платити в середньому 2 922 злотих (31 850 гривень за середнім банківським курсом, станом на 29 червня), натомість поза межами центру – 2 353,53 злотих (25 653 гривень).

Зауважте! Ціна за квадратний метр для купівлі квартири в центрі міста коштуватиме десь 15 300 злотих (166 770 гривень), а за межами центру – 11 023 злотих (120 151 гривня).

Чехія

Якщо брати цю країну, то орендна плата тут в середньому на 155,3% вища, ніж в Україні. Наприклад, апартаменти, де є 1 спальня в центрі міста, обійдеться в середньому в 17,8 тисячі чеських крон (30 260 гривень). А така сама квартира за межами центру буде вже 14,2 тисячі чеських крон в місяць (24 140 гривень).

Ціна за квадратний метр для купівлі квартири в центрі міста становить десь 115,3 тисячі чеських крон (196 010 гривень). А за межами центру – 82,4 тисячі чеських крон (140 080 гривень).

Іспанія

Орендна плата в Іспанії в середньому на 198,9% вища, ніж в Україні. За 1-кімнатну квартиру в центрі міста треба буде віддати 912 євро (44 186 гривень), а за межами центру – 711 євро (34 448 гривень).

Квадратний метр для купівлі житла коштуватиме в центрі міста десь 3 717 євро (180 088 гривень), а поза межами центру ціна буде вже 2 310 євро (111 919 гривень) за метр квадратний.

Німеччина

В Німеччині оренда квартири в середньому на 222,8% вища порівняно з Україною. Таким чином, 1-кімнатна квартира в центрі міста буде коштувати в місяць десь 885 євро (42 878 гривень). За межами центру – 670 євро (32 461 гривня).

Цікаво! Купити квартиру вийде ще дорожче, аніж винаймати, бо за квадратний метр в центрі міста просять майже 5 446 євро (263 859 гривень), а за межами центру – в середньому 4 302 євро (208 432 гривень).

Велика Британія

Рекордна ціна щодо орендної плати порівняно з українською орендою – у Великій Британії. Це в середньому на 317% вище.

Апартаменти з 1 спальнею в центрі міста обійдуться в 1 034,27 фунта стерлінгів щомісяця (58 539 гривень). Натомість за межами міста в 841 фунт стерлінгів (47 600 гривень).

А от ціна за квадратний метр для купівлі квартири в центрі міста коштуватиме аж 4 602,71 фунта стерлінгів (260 513 гривень), а за межами центру – 3 684,12 фунта стерлінгів (208 521 гривня).