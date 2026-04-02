Сезон вже не має значення: що насправді впливатиме на ціни на житло у квітні

У квітні ринок житла в Україні залежатиме не стільки від сезону, скільки від безпеки та економічної ситуації. Покупці залишаються обережними, а ціни змінюватимуться нерівномірно залежно від регіону та якості об'єктів.

Що впливатиме на вартість житла у квітні?

Сезонність цієї весни не стане головною причиною змін на ринку нерухомості, розповіла експертка з нерухомості Ірина Луханіна у коментарі 24 Каналу.

Значно важливішими будуть безпекова ситуація в різних регіонах, економічна стабільність країни та те, наскільки впевнено почуваються потенційні покупці.

За її словами, ринок навряд чи пожвавиться однаково по всій країні. Активність зростатиме насамперед там, де покупець бачить хоч якусь передбачуваність і розуміє, чого чекати найближчим часом. Наприклад, у Києві та західних регіонах.

Первинний ринок у квітні покаже помірне зростання інтересу, але без різких цінових стрибків. Забудовники продовжать утримувати прайси, а основна конкуренція буде відбуватися через гнучкі умови купівлі: розтермінування, індивідуальні пропозиції, фінансові інструменти. Вторинний ринок стане більш рухливим, ніж узимку: зросте кількість переглядів і угод,

– пояснює експертка.

Покупці зараз діють обережно. Вони уважно оцінюють стан житла, розташування та рівень безпеки. Часто рішення не приймають одразу, а повертаються до варіантів після порівняння. Переговори перед купівлею стали звичним етапом для українців.

Столичний ринок житла адаптувався до нових реалій – покупці дедалі уважніше оцінюють якість середовища та надійність девелопера. У фокусі – безпечні внутрішні двори, функціональні планування та інфраструктура поруч із домом.

Яке житло буде мати попит у квітні?

Навесні починає відновлюватися інтерес до заміського житла. У квітні цей сегмент входить в активнішу фазу, адже покупці знову розглядають життя за містом як реальний варіант.

Люди активно їздять на перегляди, порівнюють варіанти, повертаються до ідеї життя за містом як до усвідомленого вибору. При цьому покупець став значно більш вимогливим: будинки без якісної інженерії, з поганою логістикою або завищеною ціною продаються довго, тоді як готові та адекватно оцінені об'єкти знаходять свого покупця швидше,

– говорить Ірина Луханіна.

Також фіксується поступово повертається інтерес до земельних ділянок. Поки що це не масове явище, але попит стабільно тримається у напрямках зі зрозумілою інфраструктурою. Найчастіше покупці придивляються до Обухівського, Одеського, Житомирського та Вишгородського напрямків.

Коли реально можна зекономити на купівлі?