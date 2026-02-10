Львів чи Ужгород: де дешевше купити житло, а де – орендувати

Львів і Ужгород залишаються серед міст із високими цінами на житло як для купівлі, так і для оренди. Водночас співвідношення вартості між ними на різних сегментах ринку відрізняється.

У якому місті квартири коштують дорожче?

На вторинному ринку дорожчі квартири у Львові, повідомляє ЛУН.

Дивіться також Перший поверх у будинку: чи вигідно купувати квартиру у 2026 році

Середня вартість однокімнатного житла тут становить 70 тисяч доларів, що на 9% більше, ніж рік тому. В Ужгороді така квартира в середньому коштує 65 тисяч доларів, вартість також зросла на 8%.

Схожа ситуація і з більшими квартирами:

Двокімнатні квартири у Львові – 100 тисяч доларів, в Ужгороді – 95 тисяч доларів.

у Львові – 100 тисяч доларів, в Ужгороді – 95 тисяч доларів. Трикімнатні квартири у Львові – 124 тисяч доларів, в Ужгороді – 118 тисяч доларів.

На первинному ринку ситуація подібна. У Львові середня ціна квадратного метра у новобудовах становить 1 390 доларів. Вартість первинного житла виросла на 3%, ймовірно через збільшення попиту та пропозицій.

В Ужгороді квадратний метр на первинці коштує в середньому 1 100 доларів, і за рік цей показник не змінився.

Скільки коштує оренда у цих містах?

На ринку оренди ситуація інша. Ужгород тут випереджає Львів за середньою вартістю. Оренда однокімнатної квартири в Ужгороді зараз коштує в середньому 21 600 гривень на місяць. У Львові середня ціна оренди становить 19 300 гривень.

Ужгород залишається найдорожчим містом України за вартістю оренди / Інфографіка ЛУН

Вищі орендні ставки пояснюються обмеженою пропозицією та компактним ринком, де навіть невелике зростання попиту швидко впливає на ціни.

До слова, за даними OLX Нерухомість, у Львові доступні понад 2 тисячі оголошень про оренду житла, тоді як в Ужгороді пропозицій майже у п'ять разів менше. Водночас попит на оренду залишається активним в обох містах.

У Львові ринок оренди більш масштабний, з ширшим вибором квартир у різних районах, що частково стримує зростання вартості порівняно з Ужгородом.

Як змінились ціни на оренду у Києві?