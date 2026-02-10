Львів чи Ужгород: де дешевше купити житло, а де – орендувати
- На вторинному ринку житло дорожче у Львові, де однокімнатна квартира коштує в середньому 70 тисяч доларів.
- Вартість оренди вища в Ужгороді, де середня ціна оренди однокімнатної квартири становить 21 600 гривень на місяць.
Львів і Ужгород залишаються серед міст із високими цінами на житло як для купівлі, так і для оренди. Водночас співвідношення вартості між ними на різних сегментах ринку відрізняється.
У якому місті квартири коштують дорожче?
На вторинному ринку дорожчі квартири у Львові, повідомляє ЛУН.
Середня вартість однокімнатного житла тут становить 70 тисяч доларів, що на 9% більше, ніж рік тому. В Ужгороді така квартира в середньому коштує 65 тисяч доларів, вартість також зросла на 8%.
Схожа ситуація і з більшими квартирами:
- Двокімнатні квартири у Львові – 100 тисяч доларів, в Ужгороді – 95 тисяч доларів.
- Трикімнатні квартири у Львові – 124 тисяч доларів, в Ужгороді – 118 тисяч доларів.
На первинному ринку ситуація подібна. У Львові середня ціна квадратного метра у новобудовах становить 1 390 доларів. Вартість первинного житла виросла на 3%, ймовірно через збільшення попиту та пропозицій.
В Ужгороді квадратний метр на первинці коштує в середньому 1 100 доларів, і за рік цей показник не змінився.
Скільки коштує оренда у цих містах?
На ринку оренди ситуація інша. Ужгород тут випереджає Львів за середньою вартістю. Оренда однокімнатної квартири в Ужгороді зараз коштує в середньому 21 600 гривень на місяць. У Львові середня ціна оренди становить 19 300 гривень.
Ужгород залишається найдорожчим містом України за вартістю оренди / Інфографіка ЛУН
Вищі орендні ставки пояснюються обмеженою пропозицією та компактним ринком, де навіть невелике зростання попиту швидко впливає на ціни.
До слова, за даними OLX Нерухомість, у Львові доступні понад 2 тисячі оголошень про оренду житла, тоді як в Ужгороді пропозицій майже у п'ять разів менше. Водночас попит на оренду залишається активним в обох містах.
У Львові ринок оренди більш масштабний, з ширшим вибором квартир у різних районах, що частково стримує зростання вартості порівняно з Ужгородом.
Як змінились ціни на оренду у Києві?
За рік у більшості районів Києва пропозиція довгострокової оренди однокімнатних квартир зросла, тоді як попит у багатьох районах зменшився або не змінився.
Медіанні ціни переважно підвищилися, а найдорожчою для орендарів і далі залишається центральна частина столиці.