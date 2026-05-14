Квартири подорожчали, оренда – майже ні: які зараз ціни на житло у Житомирі

Ціни на житло у Житомирі помітно зросли як на вторинному, так і на первинному ринку. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири та квадратний метр у новобудовах, тоді як оренда залишається стабільною.

Скільки коштують квартири у Житомирі?

Однокімнатні квартири на вторинному ринку цьогоріч пропонують у середньому за 49 тисяч доларів. У травні минулого року вартість такого житла була близько 45 тисяч доларів, повідомляє ЛУН.

Двокімнатні квартири за рік подорожчали ще помітніше. Якщо у травні 2025 року медіанна ціна трималася на рівні 58 тисяч доларів, то тепер вона зросла до 65,5 тисячі доларів.

На вторинному ринку Житомира найдорожчими залишаються трикімнатні квартири. У травні 2026 року їхня медіанна вартість становить 71 тисячу доларів. Рік тому таке житло продавали приблизно за 65 тисяч доларів.

Яка вартість квадратного метра у Житомирі?

Помітно зросли ціни й на первинному ринку. Середня вартість квадратного метра у новобудовах Житомира зараз становить 39,5 тисячі гривень. У травні 2025 року показник був близько 30 тисяч гривень. Водночас кількість новобудов у місті залишається відносно стабільною.

Найдорожчим сегментом на первинному ринку Житомира залишається бізнес-клас. У травні 2026 року квадратний метр у таких новобудовах коштує в середньому 42 тисячі гривень. Рік тому ціни були на рівні приблизно 31 тисячі гривень за квадратний метр.

Житло комфорт-класу зараз продають у середньому по 38,8 тисячі гривень за квадратний метр. У травні 2025 року показник становив близько 30 тисяч гривень.

В економкласі суттєвих змін за рік не зафіксували. Середня ціна квадратного метра зараз становить близько 34 тисяч гривень, що майже відповідає рівню минулого року.

Скільки коштує оренда у Житомирі?

Оренда квартир у Житомирі також поступово дорожчає. Найвищі ціни зараз фіксують на трикімнатне житло. У травні 2026 року його орендують у середньому за 13 тисяч гривень на місяць. Рік тому ціна становила близько 12 тисяч гривень.

Двокімнатні квартири зараз здають приблизно за 12,5 тисячі гривень. У травні 2025 року оренда такого житла коштувала близько 11 тисяч гривень.

Однокімнатні квартири залишаються найдоступнішими на ринку оренди. Середня вартість такого житла зараз становить 11 тисяч гривень на місяць. За рік ціни майже не змінилися.

До слова, у Києві та Львові вартість однокімнатної квартири становить 17,5 тисячі та 19,9 тисячі гривень відповідно. Найдорожчим містом для оренди житла залишається Ужгород з вартістю 22,1 тисячі гривень на місяць.

Експертка з нерухомості Ірина Луханіна в ексклюзивному коментарі 24 Каналу прогнозує подальше пожвавлення ринку оренди у великих містах найближчими місяцями. Найбільший інтерес зосереджується на одно та двокімнатних квартирах у хорошому стані та зручною локацією. У таких категоріях ціни можуть зрости ще на 5 – 10%.

Скільки українці готові витратити на купівлю житла у 2026 році?

Понад половина українців планують купити нерухомість у 2026 році. Найбільше потенційних покупців розраховують на житло в середньому ціновому сегменті. Так, 43,1% українців готові витратити на квартиру чи будинок від 30 до 60 тисяч доларів. Ще 33,3% шукають варіанти вартістю до 30 тисяч доларів. Фактично понад три чверті покупців орієнтуються на нерухомість до 60 тисяч доларів.