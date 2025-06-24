У якій країні Європи іноземцям можуть заборонити купляти нерухомість

В Угорщині можуть дозволити місцевим муніципалітетам обмежувати іноземців у купівлі нерухомості. Новий закон має на меті захистити ідентичність, інфраструктуру та спосіб життя, обмежуючи зростання населення.

Цей крок зараз розглядається кількома містами, зокрема Альшоершем на північному березі озера Балатон, передає 24 Канал з посиланням на Daily News Hungary.

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Чому влада вирішила обмежити право на купівлю для іноземців

Відповідно до нового закону муніципалітети мають право встановлювати обмеження чисельності населення, регулювати нові забудови та надавати пріоритет місцевим покупцям у продажу нерухомості шляхом переважного права.

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Водночас перед цим місцеві органи міст повинні визначити максимальну чисельність населення, яку вони вважають прийнятною.

Зауважте! Мета закону розв'язати проблеми у швидкозростаючих районів, особливо навколо Будапешта та озера Балатон. Чиновники стверджують, що неконтрольована міграція та масове придбання нерухомості часто витісняють місцеву молодь та змінюють традиційний характер цих міст.

Наприклад, за останні 23 роки населення міста Алшоерша, що поблизу озера Балатон, зросло на 47%. Мер заявив, що місто досягло своїх розмірів, а тому подальше його розширення може навантажити громадські служби.

Крім того, місто Вац, що поблизу Будапешта, вже вжило заходів, адже в останні роки там з'явилися цілі нові райони, часто з великими житловими комплексами, яким бракує належної інфраструктури.

Також відомо, що ще кілька міст Угорщини переглядають свої варіанти. Новий закон допоможе захистити шарм маленьких містечок та запобігти перевантаженню, але важливо впроваджувати закон обережно, щоб уникнути дискримінації.