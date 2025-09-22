Любов – українка, яка працює за кордоном. Нещодавно вона купила старий будинок в одному з сіл Тернопільщини. Там жінка натрапила на цікаві знахідки.

Про купівлю житла та те, що в ньому залишилося від попередніх власників, жінка розповіла в тіктоці, деталі передає 24 Канал.

Читайте також Українка розповіла про життя у першому у країні будинку, надрукованому на 3D-принтері

Де та який будинок купила жінка?

Любов проживає і працює в Чехії, однак часто навідується на батьківщину. Саме там, у селі, де минуло її дитинство, вона вирішила придбати житло з надією коли-небудь повернутися. Йдеться про Тернопільську область.

За словами жінки, купити хату вдалося завдяки заробіткам за півтора року. Будинок старий, та головне – розташований на вулиці, де вона колись росла.

Торік Любов навіть не заходила всередину, бо не було часу. Все здавалося їй чужим. А цього разу нова власниця провела у домі кілька днів і відчула, що він – її. У майбутньому жінка планує збудувати на території будинок своєї мрії.

Що жінка знайшла в будинку?

Разом із хатою Любов отримала й чималий "спадок" від попередніх мешканців. У ролику вона показала, що залишилось від старих господарів: сервант з антикварним посудом, меблі ще з радянських часів, старовинні ікони та десятки портретів у рамках.

Є багато великих ікон. Не знаю, що з ними робити. Хтось, може, підкаже? Підкажіть мені, хто стикався з такою ситуацією. Кажуть, викидати не можна. Я не знаю, що з ними робити,

– звертається жінка до глядачів.

У коментарях під відео користувачі порадили винести ікони до церкви, а старі фотографії – спалити, щоб зберегти повагу до минулого і дотриматися традицій.

Який вигляд має будинок, який купила жінка: дивіться відео

Що робити з непотрібними іконами?

Священник Православної Церкви України, отець Олексій Філюк розповів, що можна зробити зі старими або непотрібними іконами. Існує декілька варіантів. Їх можна залишити у себе вдома, передати до церкви або ж занести до каплички. Якщо ж ікони дуже старі й непридатні для використання, їх дозволено спалити – у цьому немає гріха.

Що відомо про інші будинки в селі, які купили в Україні?

Українка Наталя після повернення зі Сполучених Штатів придбала мазанку на одному з хуторів. Вона ґрунтовно вивчила, як відновлюють такі оселі, і вже має три варіанти проєктів реконструкції. За її словами, мріяти про сільську хату вона почала давно, тож щаслива, що змогла втілити це бажання в життя.

Пара купила стару хату в Тернопільській області за 4 тисячі доларів, але ремонт виявився набагато дорожчим за саму покупку. Приблизно 22 тисячі доларів витратили на приватизацію, комунікації, дах, підлогу, вікна та облаштування житла. Загальна сума може сягати 25 тисяч через численні дрібні витрати.