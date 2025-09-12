Після життя у США українка Наталя вирішила повернутися додому. Вона придбала мазанку на хуторі, де й оселилася. А тепер самотужки працює над реконструкцією.

Наталія тимчасово переїхала до США не просто так – вона змушена була будувати життя заново після окупації Криму. Та мрія мати хату в українському селі була сильнішою за те, щоб залишатися в Штатах, розповідає 24 Канал, посилаючись на відео з ютюб-каналу Іванки Дячук.

Як жінка живе в мазанці на хуторі?

Коли Наталія жила в Криму, то думала, що проведе там усе життя. Та після окупації життя завело її до США. Згодом вона побачила оголошення про продаж дешевої хати на хуторі та придбала її навіть не роздумуючи.

Я хотіла хату завжди. Не те щоб з дитинства, бо в дитинстві я приїжджала до бабусі, і там я була абсолютно щаслива, в мене була свобода. Потім, коли я виросла, я хотіла цей рай відтворити,

– поділилася Наталія.

За якийсь час жінка знову повернулася в США, але не з метою оселитися, а щоб дослідити питання реконструкції мазанок. У Штатах спілкувалася з фахівцями, які знаються на сучасних глиняних будинках, і там же краще навчилася працювати з глиною.

Повернувшись в Україну, Наталія знайшла нову хату. Жінка досі живе без ванної та туалету, але зате зробила кухню. Вода нагрівається за допомогою бойлера, є піч, але світла поки що немає.

Наталія розповідає про життя на хуторі та реконструкцію мазанок: відео

Наталія радить зважати на кілька факторів, обираючи хату в селі: "Багато всього треба враховувати: де є вода, який ландшафт. У першу чергу треба обирати місце, бо хату можна збудувати, відбудувати, але місце ти ніяк не зміниш".

Реконструювати мазанки Наталії дуже подобається, і це вже її третій проєкт.

