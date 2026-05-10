Старі шпалери, пил і великі плани: як сім'я відновлює і облаштовує хату в селі

Сім'я українців купила стару сільську хату у Київській області та взялася за її оновлення. Нові власники зазначають, що попереду ще багато роботи, однак вони вже щасливі мати власний простір.

Яким виявився старий будинок після купівлі?

Процес ремонту Вікторія Русакова показує в інстаграмі. Жінка вже оприлюднила у соцмережі кілька роликів.

Будинок сім'я придбала на Київщині за 10 тисяч доларів. За словами власниці, поки він далекий від "ідеальної картинки" – у кімнатах старі шпалери, пил і чимало речей, які доведеться переробляти. Водночас саме тут нові власники знайшли те, чого давно шукали: тишу, спокій і більше простору для життя.

Попереду ремонт, нерви і багато щасливих моментів. І я покажу вам усе, як є. Залишайтесь, попереду буде цікаво,

– каже на одному з відео Вікторія.

Що хочуть змінити в хаті?

У будинку планують повністю змінити призначення кількох кімнат. Колишню кухню хочуть переобладнати у ванну кімнату, а в котельні облаштувати місце для зберігання побутової хімії та, можливо, пральню.

Сіни (вхідне нежитлове неопалюване приміщення між входом у будинок, хату та житловими приміщенням) мають стати зручною прохідною зоною для верхнього одягу та взуття. Окрему кімнату сім'я планує перетворити на кухню-вітальню, де проводитиме найбільше часу. Найбільшу кімнату в будинку облаштують під спальню.

З чого почали ремонт у старій хаті?

Ремонт у будинку на Київщині власники вирішили почати з найбільшої кімнати. Спочатку чоловік Вікторії разом зі свекром винесли меблі, зняли карнизи та килими, а після цього взялися за старі шпалери.

До роботи долучилася й кума сім'ї, яку жінка жартома називає своєю постійною напарницею в ремонтах.

За словами власників, шпалери відходили легко, тому за один день вдалося очистити ще й сусідню прохідну кімнату. Сміття після демонтажу було чимало – старі шпалери, шматки покриття зі стін та пил одразу пакували у мішки.

Чому українці дедалі частіше купують старі хати в селах?

Попит на сільське житло в Україні за останні роки помітно зріс. Як розповіла 24 Каналу оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, інтерес до такого житла збільшився щонайменше на третину.

Причина не лише у доступнішій ціні, а й у зміні запитів покупців – дедалі більше людей шукають спокійніше та автономніше життя поза містом. Для багатьох будинок у селі – це не просто дача чи місце для сезонного відпочинку. Покупців приваблюють власна земля, можливість мати воду, опалення та менше залежати від міської інфраструктури. Саме тому українці все частіше звертають увагу навіть на старі будинки, які потребують серйозного ремонту.

Водночас підхід до вибору такого житла змінився. За словами рієлторки та аналітикині Ірини Луханіни у коментарі 24 Каналу, покупці вже не готові миритися з відсутністю базових комунікацій лише через низьку ціну. Будинки без нормального доступу до води, електрики чи доріг нині продаються значно повільніше.

Чому популярним став формат ремонту власними силами?

Окремий тренд – поступове відновлення старих хат власноруч. Люди купують невеликі будинки та ремонтують їх поетапно, часто з мінімальними вкладеннями. Такі історії активно набирають популярності у соцмережах, де власники показують реальний процес робіт без "ідеальної картинки".

Наприклад, українка купила занедбану хату за 5 500 доларів і разом із мамою за пів року поступово перетворила її на придатне для життя місце. Для ремонту вони намагалися максимально використовувати старі речі та матеріали, щоб мінімізувати витрати: зокрема, оновили радянську шафу, переробили старий диван і власноруч облаштували кухонну зону. Ще одне подружжя купило стару занедбану дачу біля води, хоча будинок потребує капітального ремонту й тривалий час стояв пусткою. Нові власники свідомо обрали саме таку нерухомість, бо побачили в ній потенціал для оновлення та готові поступово перетворити її на комфортне житло власними силами.

Втім, експерти наголошують, що романтика старих хат часто супроводжується значними витратами та технічними труднощами. У багатьох випадках ремонт обходиться дорожче, ніж власники планували спочатку.

Скільки коштує ремонт старого будинку у 2026 році?

За оцінками Вікторія Берещак, базове оновлення старої хати у 2026 році коштує в середньому 200 – 400 доларів за квадратний метр. Якщо ж потрібна глибока реконструкція, витрати можуть зрости до 400 – 800 доларів за квадрат. Таким чином, ремонт невеликого будинку площею близько 50 квадратних метрів може коштувати 10 – 20 тисяч доларів. Якщо потрібні капітальні роботи, бюджет нерідко зростає до 20 – 40 тисяч доларів.

Експерт з нерухомості Олександр Бойко пояснює, що найбільше ризиків зазвичай пов'язано зі станом фундаменту, даху та інженерних мереж. У старих будинках часто доводиться повністю міняти електропроводку, водопостачання та систему опалення. Крім того, фахівці радять одразу закладати додатковий фінансовий резерв. Під час ремонту старих хат нерідко з'являються приховані проблеми, які неможливо помітити ще до купівлі будинку.