Уряд ухвалив Держбюджет на 2026 рік: що зміниться в забезпеченні житлом українців

Цьогоріч у бюджеті передбачено 5,7 мільярда гривень на житло. Головними напрямами стала підтримка громадян, які втратили житло, та програма "єВідновлення".

Що зміниться у житловій політиці?

Уряд посилює фінансування житлових програм, оскільки запит на відновлення та забезпечення житлом залишається одним із наймасштабніших, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

Бюджет передбачає розширення механізмів компенсацій, модернізацію програм відбудови та збільшення фінансового ресурсу для регіонів, які проводять масштабні відновлювальні роботи.

Важливо! Суттєва частина коштів спрямовується на ремонт і реконструкцію багатоквартирного та приватного житла, зруйнованого внаслідок бойових дій. Громади отримають додаткову підтримку на проєкти, пов'язані з облаштуванням тимчасового та соціального житла.

Місцеві органи будуть вдосконалювати моделі розподілу житла та стежитимуть за пріоритетністю відбудови.

Для кого передбачені основні програми?

У 2026 році продовжує діяти комплекс підтримки для ветеранів та ВПО. Найбільша частина коштів спрямовується тим, хто потребує житла або компенсацій через наслідки війни.

Основними отримувачами допомоги стануть:

громадяни, чиє житло зруйноване або пошкоджене;

ветерани, зокрема військовослужбовці з інвалідністю 1 та 2 групи;

громади з великою кількістю внутрішньо переміщених осіб, що потребують розширення житлового фонду.

Для цих категорій бюджет забезпечує можливість отримати компенсацію, нове житло або доступ до програм, які фінансують ремонт та створення соціального й тимчасового житла.

Яке фінансування передбачене для програми єВідновлення?

У 2026 році програма єВідновлення отримає розширене фінансування, що дозволить охопити більше громадян, які втратили житло або потребують підтримки для придбання нового.

Розподіл коштів буде відбуватися так:

6,7 мільярда гривень на компенсації за знищене та пошкоджене житло;

14 мільярдів гривень на житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій;

154 мільйонів гривень на програми пільгових іпотечних кредитів для ВПО та ветеранів.

У Міністерстві розвитку громад наголошують, що програма значною мірою формується за підтримки міжнародних партнерів. Попередні домовленості передбачають:

200 мільйонів євро на компенсацію за знищене житло;

120 мільйонів євро на новий компонент житлових ваучерів для ВПО з ТОТ;

50 мільйонів євро на пільгове іпотечне кредитування для внутрішньо переміщених осіб.

Додатково тривають переговори зі Світовим банком щодо залучення ще 225 мільйонів євро. Це фінансування дозволить розширити охоплення програми та прискорити відновлення житлового фонду у постраждалих регіонах.

