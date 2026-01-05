Одне з найдешевших у Європі: скільки коштує житло у Латвії зараз

Вартість квадратного метра в Латвії вважається одним з найдешевших показників серед країн Європи. Хоча ціни на житло продовжують зростати, витрати залишаються нижчими за середньоєвропейські показники.

Які тенденції на ринку нерухомості в Латвії?

Середня вартість житла у Латвії становить близько 120 тисяч євро, пише 24 Канал з посиланням на Investropa.

Важливо! Болдерая залишається найдоступнішим житловим районом Риги, вартість якого становить близько 663 євро за квадратний метр, тоді як Тейка має найвищі ціни на стандартні квартири – близько 1 080 євро за квадратний метр.

Як відрізняються ціни за регіонами?

Ціни суттєво залежать від місця розташування та стану житла. У Ризі найдешевші квартири коштують близько 700 євро за квадратний метр, тоді як у центральних районах і Старому місті ціни досягають 2 900-7 000 євро за квадратний метр.

Болдерая – 630 євро;

Кенгарагс – 700-950 євро;

Золітуде – 780-950 євро;

Іманта – 910-1050 євро;

Плaвнієкі – 900–1000 євро;

Пурвціємс – 920–1050 євро;

Тейка – 1 000 євро і вище.

Зверніть увагу! Новобудови дорожчі приблизно на 60 % порівняно з житлом старого фонду через сучасні планування та дизайнерські рішення.

Що впливає на вартість житла?

На вартість житла впливає тип нерухомості та його розташування. Старі квартири коштують дешевше, але часто потребують ремонту, тоді як новобудови готові до заселення, проте їхня вартість вища.

Центральні райони Риги значно дорожчі за периферійні райони і регіональні міста. Загальна економічна ситуація, рівень доходів і інфляційні тенденції впливають на попит і платоспроможність потенційних покупців, тому Латвія залишається популярною серед інвесторів.

Яка вартість оренди у Ризі?