Квадратний метр у Вінниці подорожчав: скільки зараз коштує житло та оренда

У Вінниці за рік помітно подорожчало житло і в новобудовах, і на вторинному ринку. Бізнес-клас у місті вже майже зрівнявся за цінами з преміумсегментом, тоді як оренда двокімнатних квартир зросла одразу на кілька тисяч гривень.

Скільки коштує квадратний метр у Вінниці?

У травні 2026 року середня вартість квадратного метра у новобудовах Вінниці становить 48 700 гривень, що на 7 тисяч дорожче, ніж торік, повідомляє ЛУН.

Найдорожчим сегментом у місті залишається преміумклас. Зараз квадратний метр у таких комплексах коштує 55 300 гривень, тоді як рік тому середня ціна була на рівні 50 200 гривень.

Водночас найбільше за рік подорожчав бізнес-клас. Якщо у травні 2025 року квадратний метр у цьому сегменті коштував 43 700 гривень, то зараз – уже 55 000 гривень. Фактично бізнес-клас у Вінниці майже зрівнявся за цінами з преміумсегментом.

Житло комфорт-класу також суттєво додало у вартості – з 35 000 до 43 300 гривень за квадратний метр. Економ із ринку новобудов майже зник: рік тому квадратний метр у цьому сегменті коштував у середньому 43 900 гривень, а зараз таких пропозицій практично немає.

Така ситуація пов'язана не лише зі зростанням собівартості будівництва. У відносно безпечних містах забудовники дедалі частіше запускають дорожчі формати житла з підземними паркінгами, генераторами, закритими дворами та автономними системами. Через це навіть нові проєкти, які кілька років тому могли б належати до комфорт-класу, зараз вважаються як бізнес-клас.

До слова, у житловому секторі будівельні роботи подорожчали на 15,3%. Якщо ж порівнювати перший квартал 2026 року з таким самим періодом 2025-го, середнє зростання склало 9,2%, передає "Інтерфакс-Україна".

На ринок також впливає обмежена кількість нових комплексів. Девелопери обережніше запускають масштабні черги будівництва, тому пропозиція зростає повільніше, ніж попит. Через це готові квартири або житло на фінальних стадіях будівництва дорожчають швидше.

Скільки коштує житло на вторинці у Вінниці?

Попит на вторинне житло у місті залишається стабільним через бажання покупців одразу мати можливість заселитися, а не чекати завершення будівництва. За даними дослідження DIM.RIA, майже 26% опитаних обрали саме вторинний ринок, а 35% хотіли б придбати приватний будинок.

На вторинному ринку Вінниці однокімнатні квартири зараз продають у середньому за 53 000 доларів. У травні 2025 року таке житло коштувало 45 000 доларів.

Двокімнатні квартири за рік подорожчали з 69 000 до 74 900 доларів. Трикімнатне житло також помітно додало у вартості – з 79 000 до 89 000 доларів.

Приватні будинки у Вінниці теж стали дорожчими. Зараз медіанна вартість будинку становить 90 000 доларів, тоді як рік тому цей показник був на рівні 81 500 доларів. Медіанна площа будинків за цей час не змінилася і становить 100 квадратних метрів.

Помітний попит зберігається й на невеликі квартири. Однокімнатне житло у Вінниці часто купують не лише для проживання, а й під оренду, тому цей сегмент швидше реагує на зміни ринку.

Яка вартість оренди у Вінниці?

Ринок оренди у Вінниці залишається активним. Крім того, частина людей відкладає купівлю власної квартири через високі ціни, тому довше залишається в оренді.

Найбільший попит мають однокімнатні та двокімнатні квартири, особливо у районах із хорошим транспортним сполученням та новою інфраструктурою.

Оренда однокімнатної квартири у Вінниці в травні 2026 року коштує в середньому 14 000 гривень. Рік тому орендарі платили за таке житло 12 000 гривень.

Двокімнатні квартири за рік подорожчали з 12 000 до 15 000 гривень на місяць. Трикімнатне житло зараз здають у середньому за 16 000 гривень, тоді як у травні 2025 року оренда коштувала 14 000 гривень.

Скільки коштує оренда житла в різних містах України?

Серед однокімнатних квартир найдорожчі пропозиції зосереджені в західних містах і столиці. В Ужгороді оренда сягає близько 22,1 тисячі гривень, у Львові – 19,9 тисячі, у Києві – 17,9 тисячі. Майже на тому ж рівні Івано-Франківськ із 17,7 тисячі гривень, а в Луцьку ціни тримаються на позначці близько 15,5 тисячі.

Найнижчі ціни на однокімнатне житло фіксують у східних і південних містах. У Харкові та Миколаєві оренда становить приблизно 6,5 тисячі гривень, у Запоріжжі – 8 тисяч, у Чернігові – близько 9 тисяч, а в Полтаві – 10 тисяч гривень.