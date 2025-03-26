Рада підтримала примусове відчуження будинків на Закарпатті: що це означає, кого стосується
- Верховна Рада України прийняла законопроєкт про примусове відчуження землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області під час воєнного стану для розміщення оборонних об'єктів, індустріальних парків, доріг та мостів.
- Ініціаторами можуть бути органи влади та підприємства, а власники мають 2 місяці для подання згоди; без згоди ОДА може ініціювати примусове відчуження через суд.
Верховна Рада проголосувала за примусове відчуження землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області. Їх можуть використовувати для розміщення оборонних об'єктів, індустріальних парків для релокованих компаній, доріг.
Доопрацьований після вето президента законопроєкт Верховна Рада прийняла 25 березня, інформує 24 Канал.
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Що передбачає законопроєкт
Проголосований законопроєкт передбачає, що у період дії воєнного стану земля та нерухомість, які перебувають у приватній, комунальній власності в Ужгородському районі Закарпатської області за рішенням уряду можуть бути примусово відчужені для розміщення:
- об'єктів оборонно-промислового комплексу;
- індустріальних парків для розміщення переміщених підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;
- доріг загального користування державного значення, мостів, естакад.
Ініціаторами примусового відчуження можуть бути центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Генеральний штаб ЗСУ, підприємства, які здійснюватимуть будівництво, експлуатацію об'єктів, для розміщення яких здійснюється примусове відчуження. Ініціатор подає заяву про примусове відчуження землі чи нерухомості до Закарпатської ОДА. А вона до уряду.
Коли Кабмін прийме відповідне рішення, Закарпатська ОДА має протягом 5 днів повідомити власників об'єктів, які планують відчужити.
Рада підтримала примусове відчуження землі й будинків на Закарпатті / Фото firstlegal.com
Коли можливе примусове відчуження будинків чи землі
Власники земельних ділянок чи нерухомості, які хочуть примусово відчужити, протягом 2 місяців з дня набрання чинності рішення Кабміну мають право подати до Закарпатської ОДА заяву про згоду. Тоді власник і ОДА укладають договір.
Якщо ж влада не отримала повідомлення про згоду на продаж, то вважається, що власник відмовився від нього. Після цього ОДА подає до Кабінету Міністрів проєкт рішення уряду про:
- примусове відчуження земельної ділянки, нерухомості;
- звернення до суду з позовом про примусове відчуження житлового будинку, земельної ділянки, на якій він розташований, житлового приміщення.