Доработанный после вето президента законопроект Верховная Рада приняла 25 марта, информирует 24 Канал.

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Что предусматривает законопроект

Проголосованный законопроект предусматривает, что в период действия военного положения земля и недвижимость, находящиеся в частной, коммунальной собственности в Ужгородском районе Закарпатской области по решению правительства могут быть принудительно отчуждены для размещения:

объектов оборонно-промышленного комплекса;

индустриальных парков для размещения перемещенных предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

дорог общего пользования государственного значения, мостов, эстакад.

Инициаторами принудительного отчуждения могут быть центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, Генеральный штаб ВСУ, предприятия, которые будут осуществлять строительство, эксплуатацию объектов, для размещения которых осуществляется принудительное отчуждение. Инициатор подает заявление о принудительном отчуждении земли или недвижимости в Закарпатскую ОГА. А она в правительство.

Когда Кабмин примет соответствующее решение, Закарпатская ОГА должна в течение 5 дней уведомить владельцев объектов, которые планируют отчудить.



Рада поддержала принудительное отчуждение земли и домов на Закарпатье / Фото firstlegal.com

Когда возможно принудительное отчуждение домов или земли

Владельцы земельных участков или недвижимости, которые хотят принудительно отчудить, в течение 2 месяцев со дня вступления в силу решения Кабмина имеют право подать в Закарпатскую ОГА заявление о согласии. Тогда владелец и ОГА заключают договор.

Если же власть не получила уведомление о согласии на продажу, то считается, что владелец отказался от него. После этого ОГА подает в Кабинет Министров проект решения правительства о: