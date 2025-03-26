Доопрацьований після вето президента законопроєкт Верховна Рада прийняла 25 березня, інформує 24 Канал.

Читайте також Чи варто купувати квартиру під час війни – що кажуть експерти

Що передбачає законопроєкт

Проголосований законопроєкт передбачає, що у період дії воєнного стану земля та нерухомість, які перебувають у приватній, комунальній власності в Ужгородському районі Закарпатської області за рішенням уряду можуть бути примусово відчужені для розміщення:

об'єктів оборонно-промислового комплексу;

індустріальних парків для розміщення переміщених підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

доріг загального користування державного значення, мостів, естакад.

Ініціаторами примусового відчуження можуть бути центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Генеральний штаб ЗСУ, підприємства, які здійснюватимуть будівництво, експлуатацію об'єктів, для розміщення яких здійснюється примусове відчуження. Ініціатор подає заяву про примусове відчуження землі чи нерухомості до Закарпатської ОДА. А вона до уряду.

Коли Кабмін прийме відповідне рішення, Закарпатська ОДА має протягом 5 днів повідомити власників об'єктів, які планують відчужити.



Рада підтримала примусове відчуження землі й будинків на Закарпатті / Фото firstlegal.com

Коли можливе примусове відчуження будинків чи землі

Власники земельних ділянок чи нерухомості, які хочуть примусово відчужити, протягом 2 місяців з дня набрання чинності рішення Кабміну мають право подати до Закарпатської ОДА заяву про згоду. Тоді власник і ОДА укладають договір.

Якщо ж влада не отримала повідомлення про згоду на продаж, то вважається, що власник відмовився від нього. Після цього ОДА подає до Кабінету Міністрів проєкт рішення уряду про: