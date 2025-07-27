Житло доступне, а життя дороге: яка це країна у Європі

Найдоступнішою країною в Європі для покупки житла є Данія. Для цього враховували середню заробітну плату, ціни на житло, рівень інфляції та іпотечні ставки.

Попри те, що Данія є найдоступнішою країною в Європі для покупки житла, ця країна є однією з найдорожчих у багатьох інших аспектах, передає 24 Канал з посиланням на звіт BestBrokers.com.

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Що з цінами в Данії?

Відомо, що Данія була найдорожчою країною Євросоюзу у 2023 році. Наразі у країні вартість помешкання площею 100 квадратних метрів еквівалентна 114 чистим місячним зарплатам.

За інформацією Євростату, ціни на товари та послуги в Данії перевищували середній показник по ЄС на 43%.

При цьому за рівнем середньорічного доходу данці посіли сьоме місце в Європі.

Зауважте! За даними Євростату, у першому кварталі 2025 року вартість житла зросла на 5,7% у річному вимірі, а оренда – на 3,2%. У порівнянні з останнім кварталом 2024 року ціни на житло піднялися на 1,4%, а на оренду – на 0,9%.

Яка ціна житла у Європі?

Якщо порівнювати ціни на житло з 2010 роком, то зараз вартість житла зросла більше, ніж оренда, у 21 з 26 країн Євросоюзу.

Наприклад, в Угорщині житло подорожчало на 260%, в Естонії – на 238%, а в Литві – на 194%.

Нагадаємо! У Європі продажі нерухомості на мінімумах майже за десятиліття. Річний обсяг продажів у першому кварталі 2025 року залишився на рівні 47,8 мільярда євро, що більш ніж удвічі менше за показник трирічної давності.