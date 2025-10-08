З приходом до влади Дональда Трампа суттєво змінився вигляд Овального кабінету. Крім того, інтер’єр справив на американців особливе враження – його цілком можна порівняти з часами "золотої лихоманки".

Як виглядає Овальний кабінет, де працює Дональд Трамп?

Майже весь кабінет президента – у золоті. Йдеться як про трофеї, так і про картини та вирізьблені фігури на стінах, проаналізував 24 Канал опубліковані кадри Білого дому.

Читайте також Квартира у Франції за лише 10 мільйонів гривень: що не так із нерухомістю Гетманцева

У Білому домі наголошують, що золото найвищої проби, яким прикрашено кабінет, було оплачено з власної кишені президента США.

Серед американців вже помітне невдоволення щодо надмірного обрамлення кімнати золотом. Наприклад, як прокоментував консервативний лібертаріанець Доні Куп, світіння позолоченого Овального кабінету президента Трампа викликало обурення лібералів через "показне перевантаження золотом".

А от журналіст Ерік Доерті заявив, що кабінет має набагато кращий вигляд, ніж при Байдені чи Обамі.



Вигляд Овального кабінету при президентстві Джо Байдена / Фото з інстаграму експрезидента

Нагадуємо, що за інформацією від Business Insider, під час президентства Байдена стіни були максимально простими – кілька портретів і жодного оздоблення.

Крім того, Байден не виділявся й серед кількості прапорів, які були представлені в кабінеті. Їх було лише два: американський та прапор із президентською печаткою. Натомість Трамп додав ще прапори Збройних сил США, зокрема морської піхоти та військово-морських сил.

Які зміни в Білому домі хоче зробити Трамп?