Американці невдоволені змінами Овального кабінету: що не так з інтер'єром
- Інтер'єр Овального кабінету за Дональда Трампа отримав значну кількість золотих елементів.
- Декор кабінету викликав обурення через його надмірний блиск.
З приходом до влади Дональда Трампа суттєво змінився вигляд Овального кабінету. Крім того, інтер’єр справив на американців особливе враження – його цілком можна порівняти з часами "золотої лихоманки".
Як виглядає Овальний кабінет, де працює Дональд Трамп?
Майже весь кабінет президента – у золоті. Йдеться як про трофеї, так і про картини та вирізьблені фігури на стінах, проаналізував 24 Канал опубліковані кадри Білого дому.
Читайте також Квартира у Франції за лише 10 мільйонів гривень: що не так із нерухомістю Гетманцева
У Білому домі наголошують, що золото найвищої проби, яким прикрашено кабінет, було оплачено з власної кишені президента США.
Серед американців вже помітне невдоволення щодо надмірного обрамлення кімнати золотом. Наприклад, як прокоментував консервативний лібертаріанець Доні Куп, світіння позолоченого Овального кабінету президента Трампа викликало обурення лібералів через "показне перевантаження золотом".
А от журналіст Ерік Доерті заявив, що кабінет має набагато кращий вигляд, ніж при Байдені чи Обамі.
Вигляд Овального кабінету при президентстві Джо Байдена / Фото з інстаграму експрезидента
- Нагадуємо, що за інформацією від Business Insider, під час президентства Байдена стіни були максимально простими – кілька портретів і жодного оздоблення.
- Крім того, Байден не виділявся й серед кількості прапорів, які були представлені в кабінеті. Їх було лише два: американський та прапор із президентською печаткою. Натомість Трамп додав ще прапори Збройних сил США, зокрема морської піхоти та військово-морських сил.
Які зміни в Білому домі хоче зробити Трамп?
Трамп має намір провести масштабну реконструкцію в Білому домі, зокрема збудувати нову бальна зала, яка зможе вміщувати 900 гостей. Це на 40% більше, ніж планувалося раніше.
Такий проєкт пояснюють тим, що потрібно розв'язати проблему нестачі місць для офіційних подій. Відтак іноземним лідерам та високопосадовцям не доведеться обідати в наметах на Південній галявині, як це було раніше.
Відомо, що будівництво коштуватиме приблизно 200 мільйонів доларів. Дональд Трамп навіть додав, що готовий частину профінансувати особисто.