Є унікальна можливість потрапити всередину: який вигляд має одна із найкрасивіших вілл Львова
- Вілла Юлієтка, спроєктована Юліаном Захаревичем, є рідкісним прикладом архітектурного стилю перехідного від пізнього історизму до ранньої сецесії.
- 31 серпня львів'яни зможуть відвідати віллу під час благодійного ярмарку, оскільки зазвичай будівля зачинена для громадськості.
Юлієтка є однієї із найкрасивіших вілл Львова. Зазвичай всередину потрапити не можна, однак в останній день літа львів'яни матимуть таку можливість.
Про історичну віллу розповіла в інстаграмі екскурсоводка Олена Дворкіна, інформує 24 Канал.
Що відомо про красиву історичну віллу?
За словами Олени Дворкіної, Юлієтка – найгарніша вілла Львова. Розташована вона в тихому районі Кастелівка. Звели споруду вже понад 130 років. Це авторська робота Юліана Захаревича – одного із найвидатніших львівських архітекторів.
Юлієтка – це рідкісний приклад перехідного стилю між пізнім історизмом і ранньою сецесією,
– зазначила екскурсоводка.
Довідка. Рання сецесія у Львові, також відома як гуцульська сецесія або східногалицький стиль, це архітектурний стиль, що розвивався наприкінці XIX – початку XX століття, зокрема у Східній Галичині, з відчутним впливом віденської сецесії і народної архітектури.
Збудована історична вілла з червоної цегли. Вона має симетричне планування, башточки, еркери та велику кількість декоративних деталей. Будівля одразу виділяється серед забудови району. Всередині є оригінальні дерев'яні перекриття, паркет, керамічна плитка, вітраж та вбудовані меблі, спроєктовані ще самим архітектором.
Коли можна буде потрапити всередину будівлі?
Зазвичай двері Юлієтки зачинені, адже нині там розмішений офіс приватної компанії. Побачити інтер'єри наживо – це дійсно виняткова нагода, адже таких споруд буквально одиниці в усьому місті. Однак у львів'ян та гостей міста буде унікальна нагода роздивитися віллу зсередини. Потрапити туди можна буде під час благодійного ярмарку 31 серпня.
