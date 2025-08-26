Юлієтка є однієї із найкрасивіших вілл Львова. Зазвичай всередину потрапити не можна, однак в останній день літа львів'яни матимуть таку можливість.

Про історичну віллу розповіла в інстаграмі екскурсоводка Олена Дворкіна, інформує 24 Канал.

Читайте також В Одесі виставили на продаж розкішну віллу за 3,5 мільйона доларів: який вигляд вона має

Що відомо про красиву історичну віллу?

За словами Олени Дворкіної, Юлієтка – найгарніша вілла Львова. Розташована вона в тихому районі Кастелівка. Звели споруду вже понад 130 років. Це авторська робота Юліана Захаревича – одного із найвидатніших львівських архітекторів.

Юлієтка – це рідкісний приклад перехідного стилю між пізнім історизмом і ранньою сецесією,

– зазначила екскурсоводка.

Довідка. Рання сецесія у Львові, також відома як гуцульська сецесія або східногалицький стиль, це архітектурний стиль, що розвивався наприкінці XIX – початку XX століття, зокрема у Східній Галичині, з відчутним впливом віденської сецесії і народної архітектури.

Збудована історична вілла з червоної цегли. Вона має симетричне планування, башточки, еркери та велику кількість декоративних деталей. Будівля одразу виділяється серед забудови району. Всередині є оригінальні дерев'яні перекриття, паркет, керамічна плитка, вітраж та вбудовані меблі, спроєктовані ще самим архітектором.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тисяч квадратних метрів. Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.

Коли можна буде потрапити всередину будівлі?

Зазвичай двері Юлієтки зачинені, адже нині там розмішений офіс приватної компанії. Побачити інтер'єри наживо – це дійсно виняткова нагода, адже таких споруд буквально одиниці в усьому місті. Однак у львів'ян та гостей міста буде унікальна нагода роздивитися віллу зсередини. Потрапити туди можна буде під час благодійного ярмарку 31 серпня.

Який вигляд має вілла Юлієтка: дивіться відео