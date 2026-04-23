В Іспанії житло дорожчає швидше за зарплати: чи зупинить це новий план на 7 мільярдів

Іспанія запускає державну програму житла на 7 мільярдів євро, щоб стримати зростання цін і розширити доступ до квартир. Вартість житла в країні зростає швидше за доходи населення, а пропозиція вже не покриває попит.

Що відбувається з ринком нерухомості в Іспанії?

Ринок нерухомості в Іспанії не встигає за попитом, повідомляє The Washington Post.

Ціни на купівлю та оренду зростають, тому дедалі більше людей не можуть дозволити собі окреме житло або витрачають значну частину доходу на оренду.

Доходи населення зростають повільніше, ніж ціни на квартири. Через це житло стає менш доступним навіть для тих, хто має стабільну роботу. Частина людей відкладає купівлю або відмовляється від неї.

Інвестори формують значну частину попиту на житло в Іспанії. За даними дослідження CBRE, у 2025 році обсяг інвестицій у нерухомість Іспанії перевищив 18,4 мільярда євро. Цьогоріч зростання продовжиться і може сягнути 19 – 21 мільярда євро.

Попит додатково зростає у великих містах. Туризм і короткострокова оренда зменшують кількість квартир для довгострокового проживання, а приплив нових мешканців посилює конкуренцію.

Соціального житла в країні мало. Воно становить менш як 2% від усього орендного фонду, тому не перекриває нестачу доступних квартир. Опитування показують, що доступність житла залишається однією з головних проблем для населення.

Що планує змінити влада Іспанії та чи вплине це на ціни?

Уряд виділяє 7 мільярдів євро на зміни у житловій сфері до 2030 року. Сума значно більша, ніж у попередніх програмах, і має посилити роль держави на ринку.

Це значний крок уперед. Вперше за десятиліття є серйозне бюджетне зобов'язання,

– сказала Ралука Будіан, заступниця директора Обсерваторії за гідне житло в бізнес-школі Esade.

Близько 40% коштів підуть на будівництво та збільшення фонду доступного житла. Держава хоче наростити кількість квартир, які здають за нижчими цінами.

Ще 30% використають для оновлення житлового фонду. Планують модернізувати будинки, зменшити витрати на енергію та активніше розвивати житло поза великими містами.

Решту коштів спрямують на субсидії для населення, насамперед для молоді. Гроші допоможуть частково покривати витрати на оренду або купівлю житла.

Скільки коштує житло в Іспанії?