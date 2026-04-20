У Румунії повертаються до глиняних будинків: як їх будують сьогодні

У Румунії й досі будують будинки з глини за технологіями, яким уже багато років. Такі оселі поступаються сучасним за міцністю, зате при належному догляді можуть служити десятиліттями й коштують значно дешевше.

Як у Румунії будують будинки з глини і що таке пайанта?

Будинки з пайанти у Румунії зводять на дерев'яному каркасі, пише видання Lovedeco.

Дивіться також Рік після купівлі: як власниця змінила стару глиняну хату біля лісу

Каркас складається зі стовпів, балок і додаткових елементів жорсткості та тримає всю конструкцію разом із дахом. Простір між ними заповнюють глиною, змішаною із соломою, або лозою, яку потім обмазують глиною. Це і є так звана "пайанта".

Зазвичай такі будинки мають кам'яний або цегляний фундамент. Він не такий глибокий, як у сучасному будівництві, але цього достатньо для подібної конструкції і дозволяє зекономити.

Також глиняні стіни добре реагують на зміну температури та вологості. Влітку в будинку прохолодніше, а взимку довше тримається тепло. Також у будівництві використовують природні матеріали без штучних домішок.

Разом із цим є й недоліки. Такі будинки не розраховані на великі навантаження, а провести сучасні комунікації чи зробити складне оздоблення тут важче. Через це їхня ринкова вартість зазвичай нижча.

Чи довговічні глиняні будинки в Румунії?

Навіть попри просту конструкцію, такі будинки можуть стояти від 50 до 100 років, а іноді й довше. Багато залежить від фундаменту, захисту від вологи та регулярного догляду. Якщо вода потрапляє в стіни, руйнування починається значно швидше.

Щоб будинок служив довше, потрібно стежити за станом штукатурки, вчасно закладати тріщини і забезпечити нормальну вентиляцію. Важливий і захист від дощу – широкий карниз і дренаж допомагають відводити воду від стін.

Хата з пайанти у Румунії / Фото Lovedeco

За міцністю такі будинки поступаються бетонним і кам'яним, тому гірше витримують великі навантаження. Без додаткового укріплення вони можуть бути вразливими до землетрусів. Водночас дерев'яний каркас робить конструкцію більш гнучкою.

Для укріплення використовують різні рішення. Зношені дерев'яні елементи замінюють і підсилюють кріплення, додають пояси жорсткості з дерева або залізобетону, укріплюють фундамент і стіни.

Важливо, щоб матеріали підходили один до одного. Для ремонту краще використовувати глину або вапно, тоді як цемент може затримувати вологу і шкодити конструкції.

Як українець збудував глиняну хату у Карпатах?