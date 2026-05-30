Чи ділиться приватизована квартира після розлучення: хто має право на житло

Після розірвання шлюбу приватизована квартира не завжди ділиться між колишнім подружжям. У таких випадках вирішальну роль відіграє участь у приватизації, а не сам факт перебування у шлюбі.

Як ділиться приватизована квартира між подружжям?

Те, чи ділитиметься приватизована квартира після розлучення, залежить від того, коли відбулася приватизація та хто отримав право власності на житло, пояснює адвокат Олександр Кульчицький.

Якщо квартиру приватизували до укладення шлюбу, вона залишається власністю того з подружжя, хто скористався правом на приватизацію. Тобто житло не ділиться після розлучення.

Також важливо, хто саме брав участь у приватизації. Якщо квартиру приватизував лише один із подружжя, інший не може претендувати на частку житла лише через те, що перебував у шлюбі. У таких випадках квартира вважається особистою власністю того, хто оформив її на себе.

Інший порядок діє тоді, коли житло приватизували одразу на кількох осіб. У такому разі кожен співвласник має свою частку квартири. Саме ці частки враховують під час вирішення спорів між колишнім подружжям після розлучення.

Водночас сам факт проживання у квартирі не робить людину її співвласником. Для визначення прав на житло важливо, хто був учасником приватизації та на кого оформили право власності.

Що буде, якщо один із подружжя відмовився від приватизації?

Під час приватизації один із подружжя може добровільно відмовитися від участі в ній на користь другого. Таке рішення часто ухвалюють для того, щоб зберегти можливість безоплатно приватизувати інше житло в майбутньому.

У результаті власником квартири стає той, хто взяв участь у приватизації. Натомість людина, яка відмовилася від свого права, не отримує частку у власності та не може претендувати на неї після розлучення.

Проте відмова від приватизації не означає втрати права користуватися житлом. Людина, яка могла взяти участь у приватизації, але не зробила цього, може й надалі проживати у квартирі навіть після розірвання шлюбу.

Через це власник житла не завжди може вимагати виселення колишнього чоловіка або дружини, які свого часу відмовилися від приватизації на його користь. Таке право користування може зберігатися і за іншими членами сім'ї, які проживали у квартирі та мали право на участь у приватизації, але не скористалися ним.

Що враховує суд при поділі квартири з дітьми?

Під час розгляду справ із дітьми суд насамперед оцінює їхні житлові умови та інтереси. Суд також враховує, з ким проживатиме дитина після розлучення та чи має кожен із батьків інше житло.

Також аналізують рівень доходів батьків, участь кожного з них у вихованні дитини та наявність заборгованості з аліментів. Окремо можуть врахувати стан здоров'я дитини або потребу у постійному догляді. Ці обставини можуть вплинути на рішення щодо користування квартирою після розлучення.

Водночас дитина не стає співвласником квартири лише через розлучення батьків. Поділ нерухомості відбувається між колишнім подружжям, навіть якщо дитина продовжує проживати у цій квартирі.