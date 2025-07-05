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Нерухомість Купівля житла Як підтвердити право власності на квартиру: усі законні способи
5 липня, 14:28
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Як підтвердити право власності на квартиру: усі законні способи

Валерія Городинська
Основні тези
  • Документи, що підтверджують право власності: нотаріально завірені договори, виписка з Держреєстру, свідоцтво про спадщину, судове рішення, свідоцтво про приватизацію.
  • Перевірити документи можна через Держреєстр на сайті Мін'юсту або через Дію.

У процесі купівлі, спадкування чи перевірки нерухомості варто знати, які документи підтверджують право власності. Бути обачними не завадить й тому, що зараз зростає шахрайство щодо нерухомості або ж змінюються правові норми.

Які документи підтверджують право на власність, як перевірити інформацію про наявність документів та як діяти, якщо з ними виникли проблеми, інформує 24 Канал з посиланням на Центральне міжрегіональне управління Мін'юсту. 

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Які є форми підтвердження власності

  • Нотаріально завірені договори

Тут йдеться про угоди щодо купівлі-продажу, дарування квартири чи зміна нерухомості – усе це оформлюється у нотаріуса, адже підписаний та зареєстрований договір є юридичним фактом переходу права.

  • Виписка з Державного реєстру речових прав

Документ такого зразка підтверджує наявність права власника. 

  • Свідоцтво про спадщину

Обов'язково мати нотаріальне свідоцтво про право на спадщину, адже без цього не можливо зареєструвати право в реєстрі. 

  • Судове рішення

Коли власність оспорюється, встановлюється або підтверджується судом — рішення набирає законної сили після апеляційного строку й підлягає державній реєстрації.

  • Свідоцтво про приватизацію

Це свідоцтво потрібно зберігати допоки право на власність не буде підтверджене у реєстрі.

Де та як можна перевірити документи щодо права на власність

Довідку щодо цього можна замовити самостійно з Державного реєстру речових прав на сайті Мін'юсту чи через Дію. Вартість цієї довідки – від 40 до 80 гривень залежно від способу подачі. 

У довідці буде зазначено: 

  • хто є власником об'єкта,
  • коли та на підставі чого набуте право,
  • наявність арештів чи обтяжень,
  • судові рішення, які стосуються об'єкта.

Електронний реєстр – основне джерело інформації, яке має перевагу перед паперовими формами, – повідомляються у Мін'юсті.

Якщо ж документи щодо права власності втрачені, то їх можна відновити через виписку з реєстру або ж звернутися до нотаріуса, який оформляв угоду. Натомість в інших складних ситуаціях потрібно діяти відповідно: 

  • Немає запису в реєстрі. Якщо право не зареєстровано, як-от квартира отримана до 2013 року, то треба звернутись до ЦНАПу для внесення відповідних відомостей.
  • Підозра на фальшиві документи. Звернення до нотаріуса або юриста, а в разі підтвердження – до поліції.
  • Спір щодо права власності. Розв'язати це питання зможе лише суд. А після рішення – варто звертатися до держреєстратора.