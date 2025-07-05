Как подтвердить право собственности на квартиру: все законные способы

В процессе покупки, наследования или проверки недвижимости следует знать, какие документы подтверждают право собственности. Быть осмотрительными не помешает и потому, что сейчас растет мошенничество в отношении недвижимости или же меняются правовые нормы.

Какие документы подтверждают право на собственность, как проверить информацию о наличии документов и как действовать, если с ними возникли проблемы, информирует 24 Канал со ссылкой на Центральное межрегиональное управление Минюста.

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Какие есть формы подтверждения собственности

Нотариально заверенные договоры

Здесь речь идет о сделках по купле-продаже, дарения квартиры или изменение недвижимости – все это оформляется у нотариуса, ведь подписанный и зарегистрированный договор является юридическим фактом перехода права.

Выписка из Государственного реестра вещных прав

Документ такого образца подтверждает наличие права владельца.

Свидетельство о наследстве

Обязательно иметь нотариальное свидетельство о праве на наследство, ведь без этого невозможно зарегистрировать право в реестре.

Судебное решение

Когда собственность оспаривается, устанавливается или подтверждается судом - решение вступает в законную силу после апелляционного срока и подлежит государственной регистрации.

Свидетельство о приватизации

Это свидетельство нужно хранить пока право на собственность не будет подтверждено в реестре.

Где и как можно проверить документы о праве на собственность

Справку по этому поводу можно заказать самостоятельно из Государственного реестра вещных прав на сайте Минюста или через Дию. Стоимость этой справки – от 40 до 80 гривен в зависимости от способа подачи.

В справке будет указано:

кто является владельцем объекта,

когда и на основании чего приобретено право,

наличие арестов или обременений,

судебные решения, которые касаются объекта.

Электронный реестр – основной источник информации, которое имеет преимущество перед бумажными формами, – сообщаются в Минюсте.

Если же документы о праве собственности утрачены, то их можно восстановить через выписку из реестра или обратиться к нотариусу, который оформлял сделку. Зато в других сложных ситуациях нужно действовать соответственно: