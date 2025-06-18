Укр Рус
Нерухомість Купівля житла Нерухомість для іноземців в Україні: що дозволено, а що заборонено
18 червня, 19:50
2

Нерухомість для іноземців в Україні: що дозволено, а що заборонено

Валерія Городинська
Основні тези
  • Іноземці можуть купувати житло та комерційну нерухомість в Україні, але є обмеження щодо сільськогосподарських земель.
  • Оплата повинна проводитись в гривнях, з обмеженням на готівкові розрахунки до 50 тисяч гривень, та потребує підтвердження походження коштів і декларування великих сум.

Все чимало іноземців купляють житло в Україні, адже хтось планує тут бізнес, а хтось бачить інвестиційний потенціал. Однак для купівлі іноземцю житла в Україні потрібно пройти певну процедуру.

Про те, як іноземним покупцям купити нерухомість в Україні, які документи для цього потрібні і як відбувається розрахунок інформує 24 Канал з посиланням на агентство нерухомості "Маяк". 

Читайте також Зростання цін на квартири – лише в оголошеннях: якою є реальна ситуація на ринку житла

Що найважливіше під час купівлі нерухомості

До іноземців українське законодавство досить лояльне. Вони можуть купити вільно як квартири, так і комерційні приміщення. Однак є обмеження, яке стосується сільськогосподарських земель. 

Крім того, серед найважливіших етапів купівлі нерухомості є розрахунок між покупцем та продавцем, адже в Україні такий процес регулюється правилами валютного та податкового законодавства. 

Що входить до основних правил розрахунків:

  • Оплата лише в гривнях

Якщо іноземець переказує кошти з-за кордону, то вони конвертуються в гривні за курсом банку.

  • Найбезпечніший спосіб оплати – банківський переказ 

Для цього іноземцю потрібно відкрити рахунок в українському банку або здійснити переказ із закордонного рахунку. 

  • Ліміт готівкових розрахунків

Максимальна сума готівки, яку можна використати для оплати, становить 50 тисяч гривень. Все решта треба проводити через банк.

  • Декларування готівки

Іноземцю, який веде готівку на суму в 10 тисяч доларів треба декларувати на українській митниці.

  • Підтвердження походження коштів

Для цього треба підготувати довідки про доходи чи виписки з банківських рахунків.

  • Призначення платежу

Під час переказу зазначення призначення платежу обов'язкове, адже неправильне формулювання може призвести до затримки угоди.

Зауважте! Іноземець може використовувати для безпечного розрахунку спеціальні банківські інструменти, як-от акредитив чи тимчасовий депозитний рахунок у нотаріуса. 

Який список документів треба підготувати

Усі потрібні документи повинні бути перекладені українською мовою та завірені нотаріально. У списку повинні бути такі документи:

  • закордонний паспорт,
  • ідентифікаційний код (отримується в Україні),
  • згоду чоловіка або дружини (якщо у шлюбі),
  • довіреність (за необхідності).

Особливу увагу іноземцям варто звернути на переклад ідентифікаційного коду, бо нотаріус не укладе договір без нього.